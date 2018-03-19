Число фиксированных телефонных линий сократилось год-к-году на 7,2

К весне объем услуг местной телефонной связи достиг 6,7 млрд тг (за январь-февраль 2018). Это на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Примечательно, что основной спад пришелся на городскую местность - сразу минус 8,1% год-к-году, в то время как в селах, напротив, объем услуг местной телефонии вырос на 0,4%.

Услуги междугородней и международной телефонной связи также ушли в минус - на 11% за год, до 4,4 млрд тг за два месяца. Здесь спад отмечен и в городах, и в селах - но в городской местности сильнее (минус 11,2%, против минус 10% в сельской).

На сельскую местность пришлось уже 29,8% услуг местной телефонии (против 28% годом ранее) и 17,2% - междугородней и международной (против 10% в аналогичном периоде прошлого года).

Непосредственно на международную связь пришлось 1,2 млрд тг - почти минус 21% за год.

В целом, спад востребованности как местной, так и международной, и междугородней стационарной телефонной связи наблюдается пятый год - с 2014 года.

По итогам января-февраля 2018 местная телефония заняла всего 5,7% от совокупного объема услуг связи, против 6,3% годом ранее, межгород и международная телефонная связь - лишь 3,7%, против 4,4% год назад.

Также с 2014 года сокращается и количество фиксированный телефонных линий. По итогам февраля текущего года их было 3,6 миллиона единиц, на 7,2% меньше, чем годом ранее. Из них 2,9 миллиона приходилось на население - минус 5,1% за год.

Абонентская плата за телефон, с учетом падения спроса в секторе, не увеличивалась с марта 2013 года (тогда наблюдался последний раз прирост - с 839 до 1006 тг в месяц).