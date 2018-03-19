Цифровизация РК: объем IT-сервисов вырос на 14% за год

Зарплаты в секторе увеличились всего на 3% за год, с сокращением покупательской способности на 4%.

За 2017 год объем услуг по компьютерному программированию, а также консультационных и прочих аналогичных услуг в секторе составил более 160 миллиардов тенге - на 14,2% больше, чем годом ранее*.

Более 86% IT-услуг были оказаны в столицах: 51,7% - в Алматы (83 млрд тг, +15% за год), и 34,6% - в Астане (55,6 млрд тг, сразу +25,7% за год).

Напомним, в декабре прошлого года в РК утвердили программу «Цифровой Казахстан», разработанную по поручению президента РК на основании послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Программой предусмотрены следующе цели:

1. Цифровизация промышленности и электроэнергетики.

2. Цифровизация транспорта и логистики.

3. Цифровизация сельского хозяйства.

4. Развитие электронной торговли.

5. Развитие финансовых технологий и безналичных платежей.

6. Государство - гражданам.

7. Государство - бизнесу.

8. Цифровизация внутренней деятельности государственных органов.

9. «Умные» города.

10. Расширение покрытия сетей связи и ИКТ инфраструктуры.

11. Обеспечение информационной безопасности в сфере ИКТ.

12. Повышение цифровой грамотности в среднем, техническом и профессиональном, высшем образовании.

13. Повышение цифровой грамотности населения (подготовка, переподготовка).

14. Поддержка площадок инновационного развития.

15. Развитие технологического предпринимательства, стартап культуры и НИОКР.

16. Привлечение «венчурного» финансирования.

17. Формирование спроса на инновации.

*Здесь и далее сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

Наибольший объем услуг в секторе пришелся на разработку программного обеспечения (48,2%) и консультационные услуги в сфере IT (16,9%).

10,7% от всего объема услуг пришлось на население (против 7% годом ранее) - это уже 17,2 млрд тг, +75,7% за год.

Примечательно, что при росте услуг сразу более чем на 14%, зарплаты в сфере IT увеличились всего на 3% за год. Более того, с учетом инфляции их покупательская способность сократилась год-к-году сразу на 4%.

Впрочем, программисты, кодировщики и прочие специалисты IT-сферы все еще получают более чем вдвое выше средней по РК зарплаты - 308,9 тысячи тенге (при средней в целом по всем отраслям по итогам января-декабря 2017 года - 149,7 тыс. тг).