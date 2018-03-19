ЕЭК представила проект единой системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС

​​За счет единой системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) потребители должны получить возможность доступа к достоверной информации о продукции, бизнес снизит операционные издержки, а государства смогут контролировать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды и обеспечить защиту потребителей. Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В мероприятии приняли участие представители государственных органов стран ЕАЭС, делового и экспертного сообщества.

Открывая встречу, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян напомнил, что система прослеживаемости товаров - одна из главных инициатив глав государств, которую планируется разработать в соответствии с Основными направлениями реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Она позволит проследить историю товара от производителя до конечного потребителя. «Сегодня существует недостаток информации о продукции, - сказал Тигран Саркисян. - Создание системы прослеживаемости позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень доверия между нашими странами, в том числе в спорных ситуациях. Кроме того, формирование единой системы и общей платформы на все пять стран нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки».

Создание единой системы прослеживаемости товаров ЕАЭС ускорит процессы свободного перемещения товаров, станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности, будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура.

Представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка.

Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

Потребителям будет предоставлена полная информация о товаре, его наличии в точках продаж и ценах. Они смогут приобретать легальную, качественную и безопасную продукцию. При этом система позволит реализовать функцию контроля за качеством продукции со стороны потребителей. Она будет поддерживать как минимум два дополняющих друг друга вида прослеживаемости товаров:

• прослеживаемость маркированных товаров (предполагается наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихового кода на каждом изделии);

• документарная прослеживаемость товаров (поддерживается загрузкой в систему электронной сопроводительной документации).

Также рассматривался вопрос увязки единой системы прослеживаемости и транспортной прослеживаемости для транзитных грузов - формирование условий для так называемого «зеленого коридора» транзита через территорию ЕАЭС.

Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Для запуска системы предстоит решить ряд задач - определить степень охвата рынков и товаров единой системой прослеживаемости и необходимый объем собираемых на наднациональном уровне данных, создать единый классификатор товаров ЕАЭС, определить, какие сопроводительные документы будут использоваться в системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать платформу для стыковки уже действующих и планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных компонент системы прослеживаемости, маркировки, рассмотреть существующие в мире решения для использования в системе прослеживаемости технологий искусственного интеллекта и др.

Участниками системы могут быть хозяйствующие субъекты, частные лица, органы исполнительной власти стран-участниц, разработчики прикладных компонентов платформы.

В марте-апреле этого года проект системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе будет представлен Рабочей группы высокого уровня по цифровой повестке ЕАЭС и Совету Комиссии на уровне вице-премьеров. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главам правительствам.​