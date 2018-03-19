В региональном командовании «Восток» завершилось бригадно-тактическое учение

После учения военнослужащие отправились комбинированным маршем в пункты постоянной дислокации.

На учебном полигоне «Шыгыс» под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Мурата Бектанова завершилась активная фаза бригадно-тактического учения передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В учении приняли участие около двух тысяч военнослужащих. Задействованы боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки, артиллерийские установки, стрелковое вооружение. Прикрытие с воздуха осуществляла фронтовая и армейская авиация.

В день активной фазы разыгрывались несколько тактических эпизодов, присущих специальной операции в условном кризисном районе.

В их числе действия по сопровождению войсковых колонн, охрана особо важных объектов, борьба с диверсионными силами противника, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований, организация разведки, а также бой с заблокированным в населенном пункте противником. Военнослужащие проходили сложные этапы учений и днем и ночью.

Обстановка учения была максимально приближена к реальным боевым действиям. При этом в основу их действий положены этапы проведения операций по локализации вооруженных конфликтов в кризисном районе.

«Учение проведено в точном соответствии с утвержденным замыслом. Организация эффективного взаимодействия подразделений на финальном этапе дает возможность на качественно новом уровне выполнять поставленные задачи. Считаю, что общая цель - дать командирам и личному составу необходимую практику подготовки и ведения боевых действий - достигнута», - отметил главнокомандующий СВ ВС РК генерал-майор Мурат Бектанов.

После учения военнослужащие отправились комбинированным маршем в пункты постоянной дислокации.

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