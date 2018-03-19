Адал жол – дело каждого акмолинца

Уже четвертый год в Акмолинской области проходит Антикоррупционный марафон «Адал жол – Честный путь».

Лидер нации в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отметил особую значимость работы, направленной на превенцию коррупции, передает пресс-служба Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области.

Уже четвертый год в Акмолинской области при поддержке акимата Акмолинской области по инициативе территориального Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции проходит Антикоррупционный марафон «Адал жол – Честный путь».

Основная цель марафона – воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма, повышение уровня антикоррупционной культуры, принципа «нулевой терпимости» ко всем формам правонарушений, профилактика коррупции, повышение правовой грамотности и активной гражданской позиции всех слоев населения Акмолинской области, а также вовлечение их в общее дело борьбы с коррупцией.

В этом году марафон стартовал с автопробега в городе Кокшетау, где автомобили с государственными флагами, а также флагами «Адал жол» и «Жемқорлыққа жол жоқ», отражающими лозунги противодействия коррупции проехали по центральным улицам города. Студенты Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова приняли активное участие в открытии марафона, устроив молодежный мега флэш – моб «Коррупции нет!».

В рамках марафона акиматом города Кокшетау проведено порядка 15 мероприятий, в том числе семинары, круглые столы, конкурсы, встречи, внеклассные мероприятия, дебатные и спортивные турниры, интеллектуальные игры, и.т.д.

5 марта т.г. на базе средней школы-гимназии №1 города Кокшетау состоялась подиум-дискуссия «Честное поколение» с участием председателя координационного совета развития детского движения Казахстана при аппарате Президента РК, профессора педагогических наук - Е.Дмитриенко заместителей директоров по воспитательной работе, руководителей клубов «Адал Ұрпақ», учащиеся организаций образования г.Кокшетау и представителей средств массовой информации.

6 марта т.г. в целях разъяснения факторов, способствующих возникновению коррупции, воспитания активной жизненной позиции, формирования практических мер по борьбе с коррупцией совместно с Молодежным ресурсным центром города Кокшетау и Сервисно-техническим колледжем города Кокшетау проведена интеллектуальная брейн-ринг игра «Мы против коррупции».

Далее марафон продолжит свое шествие по регионам Акмолинской области при поддержке акиматов регионов, с активным привлечением молодежи, активистов региональных филиалов партии «Нұр Отан», неправительственных организаций, СМИ и т.д.

Так 15 марта т.г. в торжественной обстановке прошла передача книги «Антикоррупционный марафон «Адал жол – Честный путь» 2018 г.» на границе Бурабайского района, в котором приняли участие заместители акима Бурабайского района М. Нурпанова и акима города Кокшетау А. Амренова, заместитель руководителя Департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области Р. Братаева, а также представители Молодежных ресурсных центров, СМИ.

Начиная с этого дня в задачу каждого региона входит проведение широкомасштабной работы в каждом районе, селе в соответствии с целями и задачами марафона в течение 10 дней. Работа заключается в организации мероприятий в различных формах, направленных на формирование антикоррупционной культуры населения.

Из года в год увеличивается число участников марафона, так за 2016 год марафоном охвачено более 40 тысяч человек, в 2017 году эта цифра повысилась до 50 тысяч человек.

Марафон завершится антикоррупционным форумом «Адал жол – честный путь», посвященным Международному дню борьбы с коррупцией, который состоится 9 декабря текущего года.

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