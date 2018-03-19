Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В РК изменились сроки на привлечение иностранной рабочей силы

Форма заявления на выдачу разрешений также изложена в новой редакции.

Фото : Habarho.com19 марта 2018, 15:05

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 28 февраля 2018 года внесены изменения в Правила и условий выдачи и продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно изменениям, разрешения на привлечение иностранной рабочей силы выдаются сроком:

- для первой категории - на основании заявления работодателя на один, два или три года, с правом продления срока разрешения на один, два или три года;
- для второй и третьей категории - на двенадцать месяцев, с продлением на срок двенадцать месяцев, но не более трех раз;
- для четвертой категории - на двенадцать месяцев без права продления;
- для сезонных иностранных работников - до двенадцати месяцев, без права продления.

Форма заявления на выдачу/продление/переоформление разрешений на привлечение иностранной рабочей силы изложена в новой редакции.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (16 марта).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты