Ряд улиц Алматы перекроют на Наурыз
Жителям и гостям города рекомендуется заранее корректировать маршруты.
Фото : matrica.kz19 марта 2018, 15:09
В период проведения культурных и массовых мероприятий в рамках празднования Наурыза на нескольких улицах Алматы будет перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.
Так, 19-го марта с 19:00 часов по 25-е марта включительно будет перекрыто движение для транспортных средств по проспекту Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана, в обоих направлениях;
19 марта - по улице Панфилова в северном направлении, от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбек би;
22-го марта - по улице Панфилова, от улицы Кабанбай батыра до улицы Жибек жолы;
Жителям и гостям города рекомендуется заранее корректировать маршруты.
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