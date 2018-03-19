Ряд улиц Алматы перекроют на Наурыз

Жителям и гостям города рекомендуется заранее корректировать маршруты.

В период проведения культурных и массовых мероприятий в рамках празднования Наурыза на нескольких улицах Алматы будет перекрыто движение, сообщает Zakon.kz.

Так, 19-го марта с 19:00 часов по 25-е марта включительно будет перекрыто движение для транспортных средств по проспекту Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана, в обоих направлениях;

19 марта - по улице Панфилова в северном направлении, от улицы Богенбай батыра до улицы Казыбек би;

22-го марта - по улице Панфилова, от улицы Кабанбай батыра до улицы Жибек жолы;

Жителям и гостям города рекомендуется заранее корректировать маршруты.

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