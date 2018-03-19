Утверждены Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, и Правила его формирования

В соответствии с пунктом 1 статьи 427 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года:

НДС уплачивается методом зачета в порядке, определенном данной статьей, плательщиками налога на добавленную стоимость по следующим товарам, помещаемым под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления:

1) оборудование;

2) сельскохозяйственная техника;

3) грузовой подвижной состав автомобильного транспорта;

4) вертолеты и самолеты;

5) локомотивы железнодорожные и вагоны;

6) морские суда;

7) запасные части;

8) пестициды (ядохимикаты);

9) племенные животные всех видов и оборудование для искусственного осеменения;

10) крупный рогатый скот живой.

Перечень указанных товаров и порядок его формирования определяются уполномоченным органом в области налоговой политики.

В связи с этим, приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 21 февраля 2018 года № 67 были утверждены:

1) Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета;

2) Правила формирования Перечня импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования с 27 марта 2018 года, после чего некоторые приказы Министра национальной экономики РК утрачивают силу.