В школах появится новая должность

Результаты ожидаются до конца года.

Должность заместителя директора по информатике появится в школах Казахстана, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Sputnik Казахстан.

По его словам, это серьезно снизит нагрузку на учителей.

Работа по данному вопросу проводится, результаты ожидаются до конца года.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что Казахстан хочет перенять опыт стран ОЭСР и ввести преподавание информатики с первого класса, в то время как в настоящее время данный предмет школьники в Казахстане изучают с пятого класса.

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