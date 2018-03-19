В Астане за выгруз мусора, снега и слив нечистот наказали 97 водителей

Общая сумма штрафов - более 2 миллионов тенге.

Сотрудники природоохранной полиции «Алматы», «Сарыарка», «Есиль» МПС ДВД Астаны ежедневно проводят мероприятия по недопущению образования стихийных свалок мусора на территории столицы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Местной полицейской службы ДВД города.

В этих целях осуществляется патрулирование в местах наиболее подверженных образованию несанкционированных свалок. На постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения об ответственности за нарушение административного законодательства.

Так, в марте текущего года сотрудниками природоохранной полиции МПС ДВД столицы задержан 29-летний водитель автомашины марки «Shasman», допустивший выгрузку снега в неустановленном месте за коттеджным городком «BI VILLADE». На него было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (24 050 тенге).

18 марта сотрудниками природоохранной полиции также задержан 45-летний водитель автомашины марки «Камаз», который выгрузил снег в неустановленном месте, по Кургальжинскому шоссе, напротив здания «Су Арнасы». За нарушение статьи 505 КоАП РК его привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 МРП (48 100 тенге).

"В целом с начала 2018 года за выгруз мусора, снега и слив нечистот в неустановленных местах были привлечены 97 водителей на общую сумму более 2 миллионов 600 тенге. Из них за выгрузку снега в неустановленном месте 25 водителей привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 600 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

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