Оставление без рассмотрения в соответствии с пп.1) ст.279 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан

Основания для оставления искового заявления без рассмотрения содержатся в ст.279 ГПК РК, одним из которых является не соблюдение истцом установленного законом для данной категории дел или предусмотренного договором порядка досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена.

В случае, если суд усмотрит, что истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора и возможность его применения не утрачена, суд оставляет иск без рассмотрения. При этом в соответствии с ч.1 ст.280 ГПК РК истцу будет возвращена государственная пошлина, а меры по обеспечению иска будут отменены.

Следует отметить, что оставление искового заявления без рассмотрения - это не препятствующее повторной подаче заявления в суд процессуальное последствие нарушения заинтересованным лицом условий обращения в суд за защитой своих прав и законных интересов в отличие от прекращения производства по делу.

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров может быть предусмотрен договором или же законодательным актами Республики Казахстан в отношении отдельных категорий дел.

В договорах досудебный порядок как правило содержится в разделе, посвященному урегулированию споров и может звучать следующим образом: «все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору, разрешаются путем переговоров». Или же может содержаться требование о направлении претензии. В этом случае, истцу надлежит в первую очередь направить претензию или письмо с содержанием своих требований к ответчику, а затем после не получения ответа или отказа от предъявленных требований, истец может обратиться в суд.

Обязательный досудебный порядок урегулирования спора содержится в различных правовых актах. Основные из них будут приведены ниже.

Это в первую очередь Гражданский кодекс Республики Казахстан (далее - «ГК РК»). Согласно статье 402 ГК РК требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

В соответствии с п.1 и п.2 ст.222 ГК РК кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у последнего другого имущества вправе предъявить требование о выделении доли должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. В случаях отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов.

Согласно статье 159 Трудового кодекса Республики Казахстан индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии - судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица.

В соответствии со ст.22 Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» Защита прав и законных интересов потребителей осуществляется в пределах компетенции соответствующими государственными органами, судом и арбитражем.

Потребитель вправе обращаться с претензией к продавцу (изготовителю, исполнителю) товара (работы, услуги) об устранении нарушений прав и законных интересов и возмещении потребителю причиненного этими нарушениями убытка (вреда) в добровольном порядке.

Если в течение десяти календарных дней продавец (изготовитель, исполнитель) не даст ответа на претензию или откажется устранить нарушения и возместить в добровольном порядке причиненный убыток (вред), потребитель вправе обратиться в суд.

Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы

Г.Т. Джуламанова