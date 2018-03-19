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Тенге продолжает укрепляться

В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,3 тенге, евро - за 393-395 тенге, рубль - за 5,6-5,65 тенге.

Фото : ntv.ru19 марта 2018, 16:24

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 320,18 тенге. По итогам обеих сессии, доллар стоит 320,6 тенге. Минимальная цена за доллар составила - 319,94, максимальная - 322,2. Общий объем торгов - 137,05 миллионов долларов. В торгах приняли участие 23 банка.

В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,3 тенге, евро - за 393-395 тенге, рубль - за 5,6-5,65 тенге. Полную информацию о курсе валют на сегодня можно узнать здесь.

По состоянию на 16:24 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent составила 65,8 доллара за баррель.


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