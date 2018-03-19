Выпускники смогут сдавать ЕНТ на английском языке

Казахстанские выпускники будут иметь право сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ) на английском языке, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Sputnik Казахстан.

«Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы, естественно, не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи ЕНТ», — сказал Сагадиев журналистам в понедельник.

Он отметил, что перед выпускниками, которые пожелают сдавать тестирование на английском языке, будут стоять те же самые вопросы, что и перед другими выпускниками.