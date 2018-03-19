Выпускники смогут сдавать ЕНТ на английском языке
Казахстанские выпускники будут иметь право сдавать Единое национальное тестирование (ЕНТ) на английском языке, сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает Sputnik Казахстан.
«Тот, кто хочет, может сдавать ЕНТ на английском языке. Никого мы, естественно, не заставляем, каждый человек выбирает свой язык сдачи ЕНТ», — сказал Сагадиев журналистам в понедельник.
Он отметил, что перед выпускниками, которые пожелают сдавать тестирование на английском языке, будут стоять те же самые вопросы, что и перед другими выпускниками.
19 марта 2018, 16:28
Источник, интернет-ресурс: Sputnik
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