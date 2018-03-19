Цифровизация полиции в Костанайской области идет быстрыми темпами

К примеру, уже сейчас на 100% личный состав наружных служб обеспечен видеорегистраторами и оборудованным автотранспортом.

В областном центре установлено 211 цифровых камер видеонаблюдения, введены в эксплуатацию 8 аппаратно-программных комплексов фиксации нарушений ПДД и скоростного режима «Автоураган» передает zakon.kz.

С начала 2018 года с помощью камер ЦОУ в Костанае выявлено свыше пяти тысяч правонарушений. В Центре оперативного управления УВД города Костаная сообщили, что благодаря камерам видеонаблюдения с начала года выявлено более шести тысяч административных правонарушений, из них благодаря камерам, установленным по проекту «Безопасный двор» - 2317, нарушений ПДД – 3270.

Помимо этого запущен новый проект электронного ведения уголовных дел «Е-уголовное дело», который охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до вынесения приговора.

Главное преимущество внедряемой программы в том, что все участники уголовного процесса избавляются от бумажной волокиты, а с переходом в электронный формат дела расследуются быстрее.

До конца первого квартала во всех городских, районных отделах полиции области появятся специальные шифровальные машины для ведения электронных уголовных дел.

В целях реализации проекта «Электронное уголовное делопроизводство» запланировано приобретение 284 комплектов оборудования для следователей и дознавателей ОВД области на сумму более 219 млн тенге.

Также разрабатывается проект автоматизированной информационной системы «Следователь», в котором предлагается оснастить всех следователей и дознавателей именными планшетами, что позволит ускорить процесс и повысить качество расследования.

В начале года в ДВД Костанайской области 24 января открылся операционный зал по работе с гражданами. Это новый подход в оформлении документов. Операционный зал один из проектов полиции по реализации нынешнего Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции».

Новый зал открыт для удобства граждан, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Помещение оборудовано таким образом, чтобы каждый житель сможет без проволочек оформить документы и получить качественную услугу. Работа такого зала позволит повысить эффективность работы полицейских, а главным приоритетом станет открытость, прозрачность и снизит коррупционные риски.

В операционном зале будут предоставляться услуги по линии миграционной службы,административной полиции. И третий блок будут обеспечивать специалисты отдела документационного обеспечения по приему обращений от физических и юридических лиц. Всего таким образом будет оказываться 11 услуг.

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