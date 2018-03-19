Теплая и дождливая погода ожидается перед Наурызом
Такая погода будет связана с циклонами и атмосферными фронтами, смещающимися с юга Каспия и с центральных районов Европейской части России.
Фото : 7sunews.kz.19 марта 2018, 16:46
Переменчивая погода с дождём и мокрым снегом ожидается в большинстве областей Казахстана в праздничные дни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Такая погода будет связана с циклонами и атмосферными фронтами, смещающимися с юга Каспия и с центральных районов Европейской части России.
Но температура воздуха, несмотря на осадки, ожидается выше климатической нормы. В южных областях днём воздух прогреется до плюс 15-20, местами и до 25°С, в северной половине республики до плюс 3…13°С.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909444-05866c034bb550df665a17e8beac3ebd
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также