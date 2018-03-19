Теплая и дождливая погода ожидается перед Наурызом

Такая погода будет связана с циклонами и атмосферными фронтами, смещающимися с юга Каспия и с центральных районов Европейской части России.

Переменчивая погода с дождём и мокрым снегом ожидается в большинстве областей Казахстана в праздничные дни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Такая погода будет связана с циклонами и атмосферными фронтами, смещающимися с юга Каспия и с центральных районов Европейской части России.

Но температура воздуха, несмотря на осадки, ожидается выше климатической нормы. В южных областях днём воздух прогреется до плюс 15-20, местами и до 25°С, в северной половине республики до плюс 3…13°С.

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