Назначен новый заместитель акима Шымкента

Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев представил активу города своего нового заместителя, им стал Габит Мауленкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Габит Патшаханулы Мауленкулов родился 22 марта 1977 года в Сузакском районе ЮКО. Имеет высшее образование по специальности юрист.

Трудовой путь начал в 2000 году в экологической прокуратуре Атырау с должности специалиста. После этого работал референтом в аппарате Верховного суда РК, работал в должности руководителя отдела.

С июля 2016 года и до назначения на новую должность руководил акиматом Каратауского района Шымкента.

Сайра Амантаева