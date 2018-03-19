Поселок затопило талой водой в Павлодаре

Средства на вывоз снега в Жанауле не предусмотрены.

В посёлке Жанаул, расположенном в северной части Павлодара, жители не могут пройти по улицам, затопленным водами от талых снежных масс, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Средства на вывоз снега в Жанауле не предусмотрены, есть деньги на откачку талой воды. Сейчас в посёлке работает подрядная организация ТОО «Гарант Строй Групп», которая занимается вывозом талых вод из Павлодара и из Жанаула, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Павлодара. - В данное время там находится одна машина. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города отрабатывает ситуацию вместе со старшей по посёлку, которая координирует работу водооткачивающей машины и показывает, где нужно произвести вывоз в первую очередь».

В пресс-службе акимата добавили, что машина на улицах посёлка Жанаул будет работать неделю, в случае необходимости - дольше. Активная работа по вывозу талой воды ведётся девятью такими же машинами этой подрядной организации в самом Павлодаре.

Между тем, о ситуации в поселке в настоящее время рассказали его жители.

«Несмотря на то, что аналогичная ситуация повторяется ежегодно, работники ЖКХ не соизволили своевременно вывезти снег с улиц. Более того, как нам сказали в отчёте, в этом году вывоз снега из нашего первого микрорайона, с улиц, даже не был запланирован, - сказала жительница посёлка Татьяна Сулейменова. Это только второй день начала таяния. Мы уже не можем выйти ни на работу, ни в школу, ни в садик».

По словам Т. Сулейменовой, дети с улицы приходят домой с мокрыми по колено ногами. Талая вода полностью затопила одну из улиц.

«Уже много лет не можем добиться, чтоб на улицах своевременно вывозили снег», - сообщила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!