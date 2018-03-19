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Назначен новый заместитель акима Шымкента

До назначения руководил акиматом Каратауского района Шымкента.

Фото : otyrar.kz19 марта 2018, 17:13

Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев представил активу города своего нового заместителя, им стал Габит Мауленкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Габит Патшаханулы Мауленкулов родился 22 марта 1977 года в Сузакском районе ЮКО. Имеет высшее образование по специальности юрист.

Трудовой путь начал в 2000 году в экологической прокуратуре Атырау с должности специалиста. После этого работал референтом в аппарате Высшего суда РК, работал в должности руководителя отдела.

С июля 2016 года и до назначения на новую должность руководил акиматом Каратауского района Шымкента.


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