Назначен новый заместитель акима Шымкента
До назначения руководил акиматом Каратауского района Шымкента.
Фото : otyrar.kz19 марта 2018, 17:13
Аким Шымкента Нурлан Сауранбаев представил активу города своего нового заместителя, им стал Габит Мауленкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Габит Патшаханулы Мауленкулов родился 22 марта 1977 года в Сузакском районе ЮКО. Имеет высшее образование по специальности юрист.
Трудовой путь начал в 2000 году в экологической прокуратуре Атырау с должности специалиста. После этого работал референтом в аппарате Высшего суда РК, работал в должности руководителя отдела.
С июля 2016 года и до назначения на новую должность руководил акиматом Каратауского района Шымкента.
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