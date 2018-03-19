В поисках объективной истины

При исследовании преступного поведения человека в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел часто возникают вопросы, решение которых требует содействия профессиональных психологов. Без него не обходятся и наиболее близкие населению имущественные дела в гражданском процессе. О роли судебной психологии в установлении истины мы побеседовали с кандидатом психологических наук, экспертом-психологом частного учреждения «Центр экспертных исследований» Алией Мамбеталиной.

- Алия Сактагановна, расскажите, пожалуйста, что представляет собой судебно-психологическая экспертиза? При каких обстоятельствах чаще всего применяется данный вид исследования?

- Психологическая экспертиза - это многогранная система исследования личности в сфере психологии для объективной оценки состояния психики исследуемого. Результаты такой экспертизы используются следствием и судом при рассмотрении того или иного дела. Их спектр достаточно широк.

В ЧУ «Центр экспертных исследований» психологическая экспертиза назначается как по гражданским, так и по уголовным делам.

Среди гражданских споров довольно популярными являются такие исследования, как выявление дееспособности и сделкоспособности личности, исследование детско-родительских отношений, выявление факта причинения морального вреда и другие споры, требующие выяснения объективной истины

Что касается уголовных дел, к наиболее распространенным видам относятся - установление психического состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством психологических свойств лиц, участвующих в деле, в том числе индивидуальных особенностей психики обвиняемых, их способность давать показания, принимать участие в судебно-следственных действиях и быть ответственным за содеянное.

- В чем заключается психолого-психиатрическая экспертиза по определению сделкоспособности?

- Проведение экспертизы сделкоспособности и дееспособности, также, как проведение других психологических экспертиз является одним из основных экспертных направлений деятельности нашего учреждения. С помощью исследования по определению сделкоспособности выявляются способности человека осознавать значение своих действий и управлять ими при заключении сделки. Иными словами, перед экспертом стоит задача по установлению, принимал ли субъект решение о сделке свободно и осознанно или же на него оказывалось давление, например, при составлении завещания.

Различные юридические сделки, будь то купля-продажа или оформление завещания, связаны с рисками. Чтобы выяснить, понимает ли человек, желающий распорядиться имуществом, значение своих действий и может ли ими руководить и существует психолого-психиатрическая экспертиза по установлению сделкоспособности. Экспертизу показано проводить в отношении всех, кто перенес инфаркт головного мозга, травму головы, инфекционные заболевания, протекающие с воздействием на психику, инсульт. К слову, сам факт того, что человек совершил юридическую сделку после перенесенного инсульта, может быть поводом для обращения заинтересованных лиц в суд. Иными словами, сторона, считающая, что ее интересы не были учтены, может обратиться с иском в суд и опротестовать эту сделку. Что касается возраста, то чаще всего исследование проводится в отношении пожилых граждан.

- В чем необходимость исследования детско-родительских отношений?

- Экспертиза детско-родительских отношений - довольно востребованный вид экспертизы, которая устанавливает психологические особенности внутрисемейного взаимодействия между детьми и родителями.

Интерес ребенка - это главный критерий для правильного разрешения дела. Зачастую родители не учитывают интересы детей и развивают конфликты из-за неприязненных отношений между собой. Иногда невозможно установить истинное положение дел в семейных отношениях, проведя прямой опрос детей. Для правильного, объективного установления истинных интересов ребенка необходима непредвзятая информация, которая отражала бы определенные факты действительности, была бы получена из процессуального нейтрального источника. Необходимость и популярность этого вида экспертизы вызвана большим количеством рассматриваемых в суде дел, решающих будущее ребенка, место его проживания, а также то, кем из родителей будет воспитываться ребенок в дальнейшем.

Для исследования детско-родительских отношений при спорных делах об определении места, с кем из родителей ребенок будет проживать постоянно, и определении степени участия родителей в воспитании ребенка эксперт-психолог должен определить, в чем заключаются индивидуально-психологические особенности, как ребенка, так и обоих родителей, каково действительное отношение ребенка к обоим родителям, а также матери и отца к ребенку.

Наряду с этим исследуется вероятность того, что индивидуально-психологические особенности отца или матери могут оказать отрицательное воздействие на психическое состояние и специфику психического развития ребенка, особенности сложившихся между ними отношений, привязанностей, системы ценностей и отношений родителей, стиля воспитания.

В ходе исследования детско-родительских отношений при решении вопросов усыновления или удочерения эксперт-психолог должен также установить особенности психологической ситуации жизни ребенка в этой семье, возможные психологические перспективы жизни ребенка в «альтернативной» семье.

- Споры о компенсации морального вреда стали довольно частым явлением в нашем обществе. Однако моральный вред не имеет под собой материальной основы и доказать его наличие - задача не из простых. Каким образом можно установить наличие или отсутствие факта морального вреда?

- На сегодняшний день достаточно тяжело классифицировать понятие морального вреда и определить случаи в которых его взыскание будет правомерным. Поэтому многие исковые требования в отношении морального вреда остаются неудовлетворенными, по мотиву недоказанности факта причинения такого вреда и его размера. Одним из методов доказывания в данном случае может стать проведение экспертизы морального вреда.

Наличие морального вреда выражается в суждении, поведении человека.

Для выявления факта причинения морального вреда эксперт-психолог сравнивает психологические портреты человека до и после - как человек изменился, что человек переживал, появились ли психосоматические проблемы, как это отразилось на его мироощущении. Нередко в результате нанесенного ущерба в структуре эмоционального фона появляются враждебные эмоции и т.д.

Важной задачей при проведении данного вида исследования является установление глубины нанесенных нравственных страданий, причинно-следственной связи между случившимся и последующим психологическим состоянием лица. При этом старый психологический портрет человека восстанавливается по справкам, документам, отзывам близких.

- А что касается уголовных дел? Что Вы можете сказать об экспертизе аффекта у обвиняемого в момент совершения инкриминируемых ему деяний?

- В ряде случаев такие экспертизы назначаются, когда не понятны мотивы преступления, и в случаях особо жестоких преступлений. Основная задача психолога заключается в составлении психологического портрета, охарактеризовать личность и ее поведенческие паттерны, и вписывается ли в них то, что человеку инкриминируют.

Задачей такого вида экспертизы является создание объективного «психологического портрета», способствующего выявлению механизмов поведения обвиняемого, психологических мотивов его противоправных поступков. Если дело об убийстве, часто экспертизы сводятся к установлению, было ли оно совершено в состоянии физиологического аффекта.

Поводами для назначения судебно-психологической экспертизы аффекта могут служить сведения о реально существовавших условиях, способствовавших накоплению отрицательных эмоциональных переживаний, возникновению стойких состояний стресса или фрустрации, данные о конфликтном характере ситуации, в частности, о том, что действия потерпевшего или иных лиц препятствовали реализации ведущих мотивов поведения обвиняемого, затрагивали его наиболее значимые интересы, показания свидетелей об изменениях внешнего вида, голоса, моторики у обвиняемого, факты частичного нарушения целесообразности действий обвиняемого, факты частичного забывания обвиняемых отдельных элементов ситуации преступления, резкий упадок физических сил после преступления и т.п.

- Возможна ли посмертная судебно-психологическая экспертиза?

Еще прошлый психологический портрет реконструируется при посмертных экспертизах, которые заказывают, если есть подозрение на самоубийство, или при подозрении что кто-то пытается замаскировать убийство под суицид. Здесь психологу нужно установить, были ли у человека склонности к суициду. Такое исследование назначается в случаях, если следственные органы располагают сведениями о совершении определенными людьми действий, провоцирующих самоубийство (доведение до самоубийства), а также при возникновении предположения относительно инсценирования самоубийства, и устанавливают наличие или отсутствие у лица, в период, предшествующий смерти, психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству.

Для проведения исследования психического состояния лиц, окончивших жизнь самоубийством эксперту, прежде всего, предстоит выяснить в каком состоянии находился погибший перед смертью и не могло ли оно стать причиной самоубийства. Важно установить был ли погибший перед смертью в каком-либо эмоциональном состоянии, повлиявшем на его поведение в данной ситуации.

- Какова роль психолога в исследовании дел об экстремизме и терроризме?

- Особое значение для правильной квалификации преступлений экстремистской направленности приобретает привлечение экспертов, профессионально владеющих специальными знаниями в области социальной психологии и лингвистики. Такая практика помогает избежать произвольного и нередко ошибочного толкования текста публичных выступлений, газетных публикаций и иной продукции массовой информации. при производстве судебно-психологической экспертизы указанных материалов эксперт-психолог должен определить психологические аспекты воздействия представленных материалов на эмоциональную, волевую сферы человека. Важное значение имеет также определение стиля, манеры изложения материалов как информации, способной повлиять на изменение состояния, формирования мнения.

- Какие объекты поступают в большинстве случаев на экспертизу?

- Чаще всего на экспертизу поступают книги, брошюры, публикации в СМИ, сообщения, обращенные к конкретной личности либо группе людей, аудио-, видеозаписи, текстовые файлы, записки, стенограммы телефонных переговоров, медицинские карты, личное дело, личные записи и характеристики.

- Алия Сактагановна, в завершение нашей беседы, хотелось бы узнать Вашу точку зрения по вопросу применения мер химической кастрации к педофилам, введенных на законодательном уровне с 1 января 2018 года в Казахстане. Насколько на Ваш взгляд, эффективен данный метод с учетом психологических особенностей педофилов?

- Зарубежный опыт свидетельствует о том, что метод кастрации эффективен в 50-60 процентах случаев. И как личность, считаю, что если есть шанс добиться эффективности в борьбе с данными преступлениями, то его необходимо использовать. Как эксперта, меня в первую очередь волнует назначение экспертизы, в соответствии с которой будет применяться мера воздействия на подследственного.

Есть авторитетное мнение известных сексологов, о том, что без серьезных оснований - биологических, психологических - педофилами не становятся. Как известно, педофилия не занесена в реестр психиатрических заболеваний, если же конкретному лицу специалисты ставят соответствующий диагноз, то его необходимо принудительно лечить.

Однозначно для определения вменяемости подозреваемого необходима судебно-психиатрическая экспертиза. Вместе с тем, для определения того, действительно ли перед нами педофил, какие психологические признаки указывают на это, и действительно ли необходимо применение химической кастрации по отношению к нему, считаю, что наряду с судебно-психиатрической необходимо проведение судебно-психологической экспертизы.

Думаю, будет эффект, если терапия будет комплексной, то есть антиандрогенная (так называемая химическая кастрация), психотропная, с помощью препаратов и психотерапия, словом, когда в работу вступают эксперты - психологи.

Линара САКТАГАНОВА