Самые смешные гримасы фигуристов в истории

Звёзды фигурного катания всегда находятся в фокусе телекамер, болельщики видят их крупным планом, однако кое-что ускользает от их внимания

Фигурное катание – это, пожалуй, самый изящный, элегантный и притягательный вид спорта из тех, что есть в олимпийской программе, и на чемпионате мира — 2018, который пройдёт в Милане с 19 по 25 марта, у всех будет прекрасная возможность вновь в этом убедиться. Эффектные вращения, яркие поддержки, ослепительные улыбки, слёзы счастья и разочарования – всё это будет привлекать зрителей на трибуны и к экранам телевизоров.

Звёзды фигурного катания всегда находятся в фокусе телекамер, болельщики видят их крупным планом, однако кое-что ускользает от их внимания. Только на фотокадрах, сделанных в нужный момент, можно увидеть кое-что очень смешное. Посмейтесь и вы.

Олимпиада-2018, Пхёнчхан. Японец Кейдзи Танака не претендовал на высокие места и по итогам исполнения своей произвольной программы стал лишь 18-м. А во время проката попался коварному фотографу, который запечатлел удивлённое лицо фигуриста: «И как же у меня этот прыжок там получился?»



Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Китаец Боян Цзинь днём ранее дал фотографам возможность сделать ещё более интересный кадр. Такое ощущение, что Боян получил нокаутирующий удар от кого-то из своих соперников прямо на льду. Впрочем, его олимпийский результат сравним с нокаутом – четвёртое место.



Фото: Harry How/Getty Images

Алина Загитова на фото, снятом во время выступления в короткой программы на Олимпиаде, выглядит слегка испуганной. Может быть, будущую чемпионку смутил рекорд её соотечественницы Евгении Медведевой? Но сейчас-то мы знаем – это не Алине нужно было пугаться, а её соперницам.

Фото: Jamie Squire/Getty Images

А вот и американская звезда Олимпиады-2018 – фигурист Адам Риппон, который на льду ограничился седьмым местом, зато взбудоражил общественность в США своим поцелуем со сноубордистом и даже политическими заявлениями. Похоже, и сам Риппон удивлён своей неожиданной популярностью и статусом одной из главных звёзд олимпийской сборной.



Фото: Harry How/Getty Image

Фотография Мао Асады, сделанная на чемпионате мира 2016 года в Бостоне, подчёркивает, что самые забавные кадры на фигурном катании делаются именно во время прыжков с вращениями, когда спортсмены (в частности их лица) подвергаются воздействию серьёзных перегрузок.



Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Подсчитано, что в тройном прыжке перегрузки, воздействующие на спортсменов, доходят до 10g, то есть в 10 раз превышают вес тела самого фигуриста. Перегрузки Евгения Плющенко на фото сопоставимы с теми, что испытывают гонщики Формулы-1 в поворотах на скорости и в полтора раза больше, чем физическое воздействие на космонавтов, возвращающихся на Землю.



Фото: РИА Новости

Если неподготовленного человека раскрутить с такой же скоростью, то он вполне может потерять сознание. Однако фигуристы, тренирующиеся с детства и наращивавшие нагрузку постепенно в течение многих лет, выдерживают испытание. Единственный внешний эффект – забавная гримаса, как, например, у китайца Хан Яна во время чемпионата мира 2015 года.



Фото: Xiaolu Chu/Getty Images

Однако спортсменам после столь серьёзного вращения и перегрузок приходится выдерживать ещё одно испытание на прочность – приземление. Попробуйте спрыгнуть с небольшой высоты, например, с мешком картошки за плечами, и вы поймёте, как тяжело приходилось американке Рэйчел Флэтт на чемпионате мира 2010 года, который проходил в Турине.



Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В парном катании девушкам чуть проще – они после серьёзных вращений приземляются в заботливые руки партнёров. Но Фелиция Чжан, похоже, волнуется – поймает ли её партнёр?



Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Такахико Кодзука, кажется, вот-вот потеряет сознание. Но нет, с ним не произошло ничего страшного. Он всего лишь выполняет тройной прыжок на этапе Гран-при в Москве в 2012-м.



Фото: Dmitry Korotayev/Epsilon/Getty Images

А Чжун Хван Ча, напротив, готов испепелить любого из своих соперников – вы только посмотрите на этот грозный взгляд, словно у мастера боевых искусств перед атакой! Правда, конкуренты корейца не испугались: на Олимпиаде в Пхёнчхане Ха занял лишь 15-е место.



Фото: Harry How/Getty Images

Впрочем, забавные фотографии со льда не всегда связаны с прыжками и вращениями. Фотография немцев Нелли Жиганшиной и Александра Гажи стала одной из лучших по итогам Олимпиады в Сочи. В дополнительный комментариях она вряд ли нуждается – вы всё видите сами.



Фото: Matthew Stockman/Getty Images



Источник: «Чемпионат»