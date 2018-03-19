Директоров 5 школ уволили в Алматинской области

Причина увольнения - ненадлежащее исполнение возложенных функциональных обязанностей.

В Алматинской области в ходе заседания коллегии областного управления образования директора 5 школ освобождены от занимаемых должностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснил руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел, причина увольнения - ненадлежащее исполнение возложенных функциональных обязанностей.

«Я думаю, эти пять увольнений послужат уроком для всех остальных», - подчеркнул Г.Жукел.

Он также уточнил, что первостепенной задачей профильного ведомства и общеобразовательных школ служит повышение уровня образованности учащихся региона.

«В этом направлении у нас делается огромная работа. К примеру, в прошлом году мы обучали самих учителей, провели соответствующие курсы. Теперь же будем требовать с директоров за достигнутые результаты. Потому что создаются все условия. Но ряд директоров неправильно выполняют и воспринимают свои функции. Они думают, что они вжились в свое кресло и так и будет впредь. На самом деле директор - это та позиция, с которой спрос очень высокий, так как он, в первую очередь, является организатором, администратором процесса обучения детей. И если люди не справляются, они будут освобождены», - сказал Г.Жукел.

Вместе с тем, по итогам прошлого года Алматинская область занимает 13 место в разрезе республики по Единому национальному тестированию.

Автор: Хасан Еспанов

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