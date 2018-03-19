В частности установлено, что критериями достаточной переработки товара для придания ему статуса произведенного в Республике Казахстан являются:

1) изменение кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара;

2) выполнение производственных или технологических операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения товара считалась страна, где эти операции имели место;

3) изменение стоимости товара, когда процентная доля стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).

При оформлении сертификата о происхождении товара формы «Оригинал», критерием достаточной переработки, является переработка товара, достаточная для придания товару его характерных свойств, за исключением осуществления операций, указанных в пункте 9 настоящих Правил.

Сертификат о происхождении товара выдается на основании:

1) заявки физического или юридического лица на получение сертификата о происхождении товара, экспортируемого из Республики Казахстан, реэкспортируемого из Республики Казахстан по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) документов согласно Перечню.

Уполномоченное лицо уполномоченной организации проводит анализ документов и проверку сведений в них и составляет заключение в произвольной форме об оформлении сертификата о происхождении товара либо об отказе в оформлении сертификата о происхождении товара.

Сертификат о происхождении товара выдается уполномоченной организацией.

При многократных поставках товара в рамках одного контракта допускается выдавать сертификаты о происхождении товара на каждую одновременно отправляемую партию товара под копию заключения уполномоченного лица, оригинал которого был оформлен на всю контрактную партию товара или на товары серийного производства и предъявлен экспортером при первой отгрузке.

В заявке на получение сертификата о происхождении товара заявитель собственноручно подтверждает, что отправляемая партия товара не подверглась изменениям в технологии производства и компонентах, а также страны-поставщика материалов данного товара.

Форма заявки на получение сертификата о происхождении товара, экспортируемого из Республики Казахстан, реэкспортируемого из Республики Казахстан изложена в новой редакции.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.