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Изменения в Правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 февраля 2018 года № 103 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 155 «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия» (не введен в действие)
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В частности установлено, что критериями достаточной переработки товара для придания ему статуса произведенного в Республике Казахстан являются:
1) изменение кода товара по ТН ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара;
2) выполнение производственных или технологических операций, достаточных для того, чтобы страной происхождения товара считалась страна, где эти операции имели место;
3) изменение стоимости товара, когда процентная доля стоимости достигает фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли).
При оформлении сертификата о происхождении товара формы «Оригинал», критерием достаточной переработки, является переработка товара, достаточная для придания товару его характерных свойств, за исключением осуществления операций, указанных в пункте 9 настоящих Правил.
Сертификат о происхождении товара выдается на основании:
1) заявки физического или юридического лица на получение сертификата о происхождении товара, экспортируемого из Республики Казахстан, реэкспортируемого из Республики Казахстан по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
2) документов согласно Перечню.
Уполномоченное лицо уполномоченной организации проводит анализ документов и проверку сведений в них и составляет заключение в произвольной форме об оформлении сертификата о происхождении товара либо об отказе в оформлении сертификата о происхождении товара.
Сертификат о происхождении товара выдается уполномоченной организацией.
При многократных поставках товара в рамках одного контракта допускается выдавать сертификаты о происхождении товара на каждую одновременно отправляемую партию товара под копию заключения уполномоченного лица, оригинал которого был оформлен на всю контрактную партию товара или на товары серийного производства и предъявлен экспортером при первой отгрузке.
В заявке на получение сертификата о происхождении товара заявитель собственноручно подтверждает, что отправляемая партия товара не подверглась изменениям в технологии производства и компонентах, а также страны-поставщика материалов данного товара.
Форма заявки на получение сертификата о происхождении товара, экспортируемого из Республики Казахстан, реэкспортируемого из Республики Казахстан изложена в новой редакции.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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