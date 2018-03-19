Семьям рухнувшей двухэтажки в Кызылординской области предоставят частные дома

Все 24 семьи из аварийных квартир будут заселены в частные дома.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев сообщил, что для семей рухнувшей двухэтажки в Аральске будут построены частные дома, сообщает zakon.kz.

"Я хотел лично убедиться, что с вами всё в порядке, и что вы ни в чём не нуждаетесь. Аварийное здание будет снесено. А вам будут предоставлены новые частные дома, которые построят в городе по улице Малый Арал. Всего построят 31 дом. Приняв такую меру, вопрос по аварийному жилью, имеющемуся на сегодня в городе Аральск, мы решим", - сказал Кушербаев на встрече с жильцами в Аральске.

По его информации, каждой из семей, проживавшей в частично обрушившемся здании, дадут новый частный дом. Более 30-ти частных жилых домов будет построено в городе для обладателей ветхого на нынешнее время жилья и работников бюджетных организаций.

Аким города Аральска Бауыржан Махатов в свою очередь сообщил, что кроме той двухэтажки, которая 17 марта частично обрушилась, в городе есть ещё один аварийный дом.

"Проживает в нём восемь семей. А в том двухэтажном здании, которое из-за ЧП, мы будем расселять, на законных основаниях. То есть с правоустанавливающими документами, проживало 16 семей", - отметил Махатов.

Все 24 семьи из аварийных квартир будут заселены в частные дома, ещё семь частных домов из 31-го дадут "бюджетникам".

Напомним, 17 марта в городе Аральск Кызылординской области обрушилось перекрытие-переход между блоками старого двухэтажного здания по улице Жарокова. Оно было построено в 1986 году под типовой детский сад, в 90-е годы сначала пустовало, а позже было отдано под квартиры социально уязвимому населению. Таким образом в двухэтажном строении из детсада получилось 20 квартир, но из-за ветхости на момент ЧП, люди проживали только в пятнадцати.

Сейчас часть семей расположилось в эвакопункте, обустроенном в здании молодёжного ресурсного центра, часть по собственной воле продолжает оставаться в своих небезопасных квартирах.

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