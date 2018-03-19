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В ВКО объявлено штормовое предупреждение

Местами ожидаются осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед.

Фото : Usolie.Info19 марта 2018, 18:10

По Восточно-Казахстанской области 20 марта местами ожидаются осадки (дождь, снег), метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, сообщает zakon.kz со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям Уланского района ВКО.


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