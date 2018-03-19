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Тема ограничения прав госслужащих по религиозным мотивам раздута из ничего - эксперт

По Конституции и законам страны госслужащие вправе исповедовать любую религию.

Фото : 19 марта 2018, 18:12

Новые поправки законопроекта не устанавливают запрет на религиозные убеждения государственных служащих, считает секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана, исламовед Ершат Онгаров, сообщает Zakon.kz.

В СМИ активно муссируется тема ограничения прав государственных служащих в вопросах отправления религиозных обрядов в виду внесения новых поправок в законопроект, который сейчас находится на стадии обсуждения в Мажилисе Парламента РК.

Между тем, изучение международного опыта на примере европейских стран по приему кандидатов на государственные службы изначально предполагает добровольное принятие на себя некоторых ограничений, в том числе в религиозной сфере и это отнюдь не является причиной отказа от госслужбы.

Согласно статье 8 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными законами, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.

Это вполне устоявшаяся практика, однако некоторые наши отечественные эксперты любят раздувать тему нарушения и ущемления прав госслужащих по религиозным мотивам, ссылаясь на нарушение Конституции.

Необходимо понимать, что принятие новых норм в законопроекте «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не направлено на ограничение прав госслужащих на свободу совести.

В соответствии с Конституцией и законами страны госслужащие вправе исповедовать или не исповедовать любую религию, убеждения и идеологию, равно как и другие граждане Казахстана. В Священном Коране говорится: «...Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения» (Сура 65-Ат Талак, 2-аят).

Таким образом, надо четко понимать, что новые поправки законопроекта не устанавливают запрет на религиозные убеждения государственных служащих.

Не являясь инициатором или членом религиозного объединения, госслужащие, как и все граждане Казахстана, имеют право беспрепятственно посещать мечеть без каких-либо ограничений, в том числе совершать намаз и религиозные обряды в качестве прихожан. В этой связи мы не видим каких-либо нарушений норм Конституции.


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