Тема ограничения прав госслужащих по религиозным мотивам раздута из ничего - эксперт

По Конституции и законам страны госслужащие вправе исповедовать любую религию.

Новые поправки законопроекта не устанавливают запрет на религиозные убеждения государственных служащих, считает секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана, исламовед Ершат Онгаров, сообщает Zakon.kz.

В СМИ активно муссируется тема ограничения прав государственных служащих в вопросах отправления религиозных обрядов в виду внесения новых поправок в законопроект, который сейчас находится на стадии обсуждения в Мажилисе Парламента РК.

Между тем, изучение международного опыта на примере европейских стран по приему кандидатов на государственные службы изначально предполагает добровольное принятие на себя некоторых ограничений, в том числе в религиозной сфере и это отнюдь не является причиной отказа от госслужбы.

Согласно статье 8 Закона «О государственной службе Республики Казахстан», статус государственного служащего включает общие права, свободы и обязанности государственного служащего как гражданина Республики Казахстан с ограничениями, установленными законами, связанными с пребыванием на государственной службе, а также права, обязанности и ответственность, обусловленные особенностями государственной службы.

Это вполне устоявшаяся практика, однако некоторые наши отечественные эксперты любят раздувать тему нарушения и ущемления прав госслужащих по религиозным мотивам, ссылаясь на нарушение Конституции.

Необходимо понимать, что принятие новых норм в законопроекте «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» не направлено на ограничение прав госслужащих на свободу совести.

В соответствии с Конституцией и законами страны госслужащие вправе исповедовать или не исповедовать любую религию, убеждения и идеологию, равно как и другие граждане Казахстана. В Священном Коране говорится: «...Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения» (Сура 65-Ат Талак, 2-аят).

Таким образом, надо четко понимать, что новые поправки законопроекта не устанавливают запрет на религиозные убеждения государственных служащих.

Не являясь инициатором или членом религиозного объединения, госслужащие, как и все граждане Казахстана, имеют право беспрепятственно посещать мечеть без каких-либо ограничений, в том числе совершать намаз и религиозные обряды в качестве прихожан. В этой связи мы не видим каких-либо нарушений норм Конституции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!