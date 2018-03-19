Таразские медики отрицают ошибки в лечении впавшей в кому девочки

Состояние ребенка стало крайне тяжелым за счет перенесенной гипоксии, отека головного мозга, интоксикации и множества других осложнений.

В Таразе расследуется случай с 8-летней Асылжан, которая после медицинских манипуляций уже шестой месяц находится в состоянии неподвижности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сентябре 2017 года девочка пришла из школы с жалобой на боли в области живота. Родители вызвали «скорую», которая доставила ее в областную детскую больницу, откуда направили в инфекционную больницу, затем в поликлинику. Через несколько дней Асылжан опять оказалась в областной больнице, где ей под наркозом провели лазерное исследование брюшной полости. После чего она впала в кому и очнулась спустя месяц в Городской детской больнице №2 Алматы, затем продолжилось лечение в клинике Астаны, но улучшения не наступило.

Родители девочки, не теряющие надежды вылечить дочь, направили письма в зарубежные клиники.

В облуправление здравоохранения ситуацию прокомментировали врачи областной детской больницы.

«Асылжан находилась на стационарном лечении в хирургическом отделении с 16 сентября по 5 октября. Поступила с жалобами на боли в горле, животе, тошноту, рвоту, нарушение сна, снижение аппетита, повышение температуры тела до 39. Ребенок болел 4 дня до поступления в стационар. Бригадой скорой медпомощи проведено жаропонижающее, ребенок направлен в инфекционную больницу. Острое инфекционное заболевание исключено, рекомендовано амбулаторное лечение по месту жительства в поликлинике, после чего повторное обращение в ОДБ. Ребенок направлен к хирургу, госпитализирован в хирургическое отделение», - рассказали они.

Как пояснил исполняющий обязанности заместителя главврача по контролю качества медуслуг С. Чинибеков, ребенка осмотрел анестезиолог, родители дали письменное согласие на проведение наркоза.

«Ребенку под интубационным наркозом проведена 10-минутная диагностическая лапароскопия, чтобы исключить острое хирургическое заболевание брюшной полости. Патологии не было выявлено. Через 15 минут после операции у ребенка произошла остановка сердечной деятельности. В экстренном порядке проведена легочно-сердечная реанимация, сердечная деятельность через 5 минут восстановлена», - говорит он.

В последующем состояние ребенка стало крайне тяжелым за счет перенесенной гипоксии, отека головного мозга, интоксикации и множества других осложнений. Жамбылские врачи назвали предварительный диагноз состояния Асылжан - «анафилактический шок», возможно на препарат наркоза «Пропофол». При дальнейшем обследовании на основании полученных результатов и консультаций специалистов, в том числе и республиканских клиник по телесвязи, был дан окончательный более сложный диагноз, подтверждающий состояние после анафилактического шока и клинической смерти.

«Службой поддержки пациента и внутреннего контроля проведен разбор медицинской карты. Дефектов в оказании медицинской помощи ребенку Н.Асылжан со стороны медицинских работников не было обнаружено, - сказал С. Чинибеков. - Ребенок нуждается в курсах реабилитационного лечения в плановом порядке».

После разбора жалобы мамы девочки Айзат Дуйсенбековой на некачественное оказание медицинской помощи, потребовавшей предоставить помощь по дальнейшему реабилитационному лечению (квоты на зарубежное лечение), служба поддержки пациента и внутреннего контроля Жамбылской детской больницы признала претензии заявителя необоснованными. Ей было рекомендовано обратиться с запросом на направление ребенка на лечение за рубеж за счет бюджетных средств в комиссию по направлению граждан Казахстана на лечение в зарубежные медицинские организации при Министерстве здравоохранения РК.

«Для обращения в комиссию нужно получить заключение республиканской организации здравоохранения - в клиниках Астаны или Алматы. Наша больница не обладает такими полномочиями», - говорится в ответе Жамбылской областной детской больницы.

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