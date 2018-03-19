Статистический
анализ
Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV,
Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» от 13 февраля 2012 года № 552-IV
Рахмитов Ф.М., к.ю.н.,
старший научный сотрудник отдела уголовного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
законодательства и судебной экспертизы Института
законодательства Республики Казахстан
Нургазинов Б.А., к.ю.н.,
старший научный сотрудник отдела уголовного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного
законодательства и судебной экспертизы Института
законодательства Республики Казахстан
Правовые отношения, затрагивающие вопросы национальной безопасности страны, определяют содержание и принципы обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.
Эффективность обеспечения национальной безопасности зависит от оптимального сочетания стабильности и динамичности законодательного регулирования вопросов защиты национальных интересов, адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, своевременного внесения корректив в полномочия субъектов, участвующих в обеспечении национальной безопасности.
Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» по своему содержанию является рамочным, регламентирующим главным образом основные направления деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности.
Важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности играют специальные государственные органы, эффективная деятельность которых зависит от её качественного правового регулирования.
Правовое регулирование особого вида государственной службы - службы в специальных государственных органах в свою очередь требует определения статуса, основных задач, общественных отношений, связанных с поступлением на службу, ее прохождения и прекращения, а также определения правового положения, материального обеспечения и социальной защиты ее сотрудников.
В этой связи проведение настоящего исследования с использованием статистических методов позволяет проследить динамику изменения законодательства о национальной безопасности и специальных государственных органах Республики Казахстан.
Предметом статистического анализа стали:
1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV;
2. Закон Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» от 13 февраля 2012 года № 552-IV.
В исследовании путем использования эмпирических и теоретических методов сформулированы выводы о динамике изменений вышеуказанных законодательных актов и в период их действия сделан анализ стабильности.
1. Общие показатели стабильности Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» и Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан».
1.1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» принят 6 января 2012 года. Начиная с 2012 по 1 марта 2018 года (6 лет 1 месяц и 6 дней) изменения и дополнения в Закон внесены 21 законами. Наибольшее количество поправок (11 законов) вносились в 2014 и 2015 годах.
Внесенные поправки в указанный период связаны с общей тенденцией совершенствования всего законодательства (принятие ряда отраслевых кодексов) и реформой системы государственного управления Республики Казахстан (согласно Указу Президента РК от 6 августа 2014 года №875).
В частности, наиболее часто Закон подвергался изменениям и дополнениям в 2014 году - 6 раз, в 2015 году - 5 раз, в 2012 и 2016 годах - по 3 раза; в 2017 году - 2 раза, в 2013 году - 1 раз. Таким образом, анализируемый Закон ежегодно подвергается изменениям и дополнениям.
Это наглядно видно из нижеприведенной таблицы 1.
Таблица 1
|
Год
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Количество законов, которыми внесены изменения в Закон
|
3
|
1
|
6
|
5
|
3
|
2
Анализ изменений Закона по месяцам показал, что большее количество законов в 2015 году было принято в ноябре (3 закона) (таблица 2).
Таблица 2
|
Месяцы
|
январь
|
апрель
|
июнь
|
июль
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Количество законов, которыми внесены изменения в Закон
|
1
|
2
|
2
|
5
|
1
|
5
|
3
Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 1 день, в максимальном - меньше 1 года (11 месяцев 23 дня).
Максимальный период стабильности в 1 год означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 1 году.
Период стабильности Закона до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 7 законов из 21 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон.
Установим значение периода стабильности (Кстаб.), определяемое через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражаемое в следующей формуле: Кстаб.=Т/А
Таблица 3
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон
(А)
|
Срок действия закона,
в месяцах
(Т)
|
Среднее значение периода стабильности
(Кстаб.)
|
Средний период стабильности
|
О национальной безопасности Республики Казахстан
|
21
|
73
|
3,47
|
3 месяца
14 дней
Таким образом, значение стабильности Закона составляет 3,47, то есть изменения в Закон принимались в среднем каждые 3 месяца 14 дней (104 дня).
1.2. Закон Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» принят 13 февраля 2012 года.
Начиная с 2012 по 1 марта 2018 года (6 лет 4 дня), изменения и дополнения в Закон внесены 20 законами.
Наиболее часто Закон подвергался изменениям и дополнениям в 2015 году - 6 раз, в 2014 и 2017 годах - по 5 раз, в 2013 и 2016 годах - по 2 раза. Таким образом, анализируемый Закон ежегодно, причем неоднократно, подвергается изменениям и дополнениям.
Это наглядно видно из нижеприведенной таблицы 4.
Таблица 4
|
Год
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Количество законов, которыми внесены изменения в Закон
|
2
|
5
|
6
|
2
|
5
Анализ изменений Закона по месяцам показал, что большее количество законов в 2015 году было принято в ноябре (4 закона) (таблицы 5).
Таблица 5
|
Месяцы
|
январь
|
апрель
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Количество законов, которыми внесены изменения в Закон
|
2
|
3
|
2
|
5
|
1
|
1
|
4
|
2
Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 0 дней, в максимальном - меньше 1 года (327 дней).
Минимальное значение стабильности, равное нулю, означает, что в 2015 году в 1 день принято 2 закона о внесении изменений и дополнений:
1) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 411-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»;
2) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 412-V ЗРК «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц».
Максимальный период стабильности составляет менее 1 года и означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен менее 1 года - 327 дням.
Период стабильности Закона до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 12 законов из 20 (60%), которыми были внесены изменения в Закон.
Определим значение периода стабильности через формулу: Кстаб.=Т/А
Таблица 6
|
Наименование закона
|
Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон
(А)
|
Срок действия закона,
в месяцах
(Т)
|
Среднее значение периода стабильности
(Кстаб.)
|
Средний период стабильности
|
О специальных государственных органах Республики Казахстан
|
20
|
72
|
3,6
|
3 месяца
18 дней
Таким образом, значение стабильности Закона составляет 3,6, то есть изменения и дополнения в Закон принимались в среднем каждые 3 месяца 18 дней.
2. Статьи анализируемых законов, наиболее часто подвергавшиеся изменениям
2.1. Изменениям и дополнениям наиболее часто подвергались следующие статьи Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан»:
Таблица 7
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статьи, в которые поправки внесены более, чем 2 законами:
|
Основные угрозы национальной безопасности
|
3
|
Силы обеспечения национальной безопасности
|
2
|
Полномочия государственных органов Республики Казахстан
|
9
|
Обеспечение информационной безопасности
|
3
Анализ показывает, что 42,8 % внесенных изменений и дополнений (9 из 21) было связано с необходимостью внесения поправок в полномочия государственных органов, участвующих в обеспечении национальной безопасности. Из них более половина поправок (5 из 9) приходится на 2014-2015 г.г., которые объясняются, как было отмечено выше, необходимостью приведения Закона в соответствие с принятыми новыми отраслевыми кодексами, а также реформой системы государственного управления Республики Казахстан. Вышеназванные поправки являются обоснованными, исходят из рамочного характера анализируемого Закона, требующего обязательного учета в нем всех изменений и дополнений, вносимых в нормативно-правовое регулирование деятельности каждого субъекта обеспечения национальной безопасности.
38 % внесенных поправок (8 из 21) касаются статей 6, 9 и 23 Закона и вызваны объективной потребностью своевременного и адекватного реагирования законодателя на возрастающие угрозы национальной безопасности.
2.2. Изменениям и дополнениям наиболее часто подвергались следующие статьи Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:
Таблица 8
|
Статья
|
Заголовок статьи
|
Количество законов
|
Статьи, в которые поправки внесены более, чем 3 законами:
|
Основные понятия, используемые в Законе
|
3
|
Условия зачисления на службу
|
6
|
Порядок присвоения специальных званий
|
3
|
Зачисление в распоряжение начальника
|
3
|
Увольнение со службы
|
3
|
Порядок увольнения со службы
|
4
|
Порядок принятия решения о наложении взыскания
|
3
|
Особенности социальной защиты курсантов, слушателей
|
3
|
Социальная защита членов семей сотрудников
|
5
|
Социальная защита сотрудников, уволенных со службы в специальных государственных органах
|
4
|
Материально-техническое обеспечение и имущество специальных государственных органов
|
3
Анализ показывает, что принятие поправок 11 законами из 20 приходится на 2014-2015 г.г. и связаны с необходимостью приведения Закона в соответствие с принятыми новыми отраслевыми кодексами, повышения эффективности деятельности специальных государственных органов путем совершенствования системы прохождения службы, усиления противодействия коррупции и укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.
Менее половины поправок (49 из 112) в анализируемый Закон внесены Законом Республики Казахстан от 13 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» и обусловлены необходимостью унификации подходов при поступлении, прохождении и увольнения со службы в специальных государственных органах, дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.
Таким образом, большая часть поправок объективно обоснованы, связаны в определенной степени кодифицированным характером анализируемого Закона, требующего в обязательном порядке учета изменений, происходящих в статусе специальных государственных органов, унификации норм, регулирующих порядок прохождения специальной службы, систему социальной защиты сотрудников и членов их семей.
Выводы:
1. Высокая динамичность внесения изменений и дополнений в Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» и Закон «О специальных государственных органах Республики Казахстан» объясняется их характерными особенностями и специфическими свойствами.
Рамочный характер Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан» предопределяет обязательность учета в нем всех поправок, вносимых в нормативно-правовое регулирование деятельности каждого субъекта обеспечения национальной безопасности.
Характеристика Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан», как своего рода кодифицированного законодательного акта, обуславливает необходимость постоянного учета в нем изменений, происходящих в статусе специальных государственных органов, унификации норм, регулирующих порядок прохождения специальной службы, систему социальной защиты сотрудников и членов их семей.
2. Подавляющее количество поправок вызваны необходимостью приведения законов в соответствие с новыми отраслевыми кодексами, реформой системы государственного управления, адекватного реагирования на угрозы национальной безопасности, повышения эффективности деятельности специальных государственных органов путем совершенствования системы прохождения службы, усиления противодействия коррупции и дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.
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