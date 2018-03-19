Статистический анализ

Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV,

Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» от 13 февраля 2012 года № 552-IV

Рахмитов Ф.М., к.ю.н.,

старший научный сотрудник отдела уголовного,

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного

законодательства и судебной экспертизы Института

законодательства Республики Казахстан

Нургазинов Б.А., к.ю.н.,

старший научный сотрудник отдела уголовного,

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного

законодательства и судебной экспертизы Института

законодательства Республики Казахстан

Правовые отношения, затрагивающие вопросы национальной безопасности страны, определяют содержание и принципы обеспечения безопасности человека и гражданина, общества и государства, систему, цели и направления обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.

Эффективность обеспечения национальной безопасности зависит от оптимального сочетания стабильности и динамичности законодательного регулирования вопросов защиты национальных интересов, адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, своевременного внесения корректив в полномочия субъектов, участвующих в обеспечении национальной безопасности.

Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» по своему содержанию является рамочным, регламентирующим главным образом основные направления деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности.

Важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности играют специальные государственные органы, эффективная деятельность которых зависит от её качественного правового регулирования.

Правовое регулирование особого вида государственной службы - службы в специальных государственных органах в свою очередь требует определения статуса, основных задач, общественных отношений, связанных с поступлением на службу, ее прохождения и прекращения, а также определения правового положения, материального обеспечения и социальной защиты ее сотрудников.

В этой связи проведение настоящего исследования с использованием статистических методов позволяет проследить динамику изменения законодательства о национальной безопасности и специальных государственных органах Республики Казахстан.

Предметом статистического анализа стали:

1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 527-IV;

2. Закон Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» от 13 февраля 2012 года № 552-IV.

В исследовании путем использования эмпирических и теоретических методов сформулированы выводы о динамике изменений вышеуказанных законодательных актов и в период их действия сделан анализ стабильности.

1. Общие показатели стабильности Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» и Закона Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан».

1.1. Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» принят 6 января 2012 года. Начиная с 2012 по 1 марта 2018 года (6 лет 1 месяц и 6 дней) изменения и дополнения в Закон внесены 21 законами. Наибольшее количество поправок (11 законов) вносились в 2014 и 2015 годах.

Внесенные поправки в указанный период связаны с общей тенденцией совершенствования всего законодательства (принятие ряда отраслевых кодексов) и реформой системы государственного управления Республики Казахстан (согласно Указу Президента РК от 6 августа 2014 года №875).

В частности, наиболее часто Закон подвергался изменениям и дополнениям в 2014 году - 6 раз, в 2015 году - 5 раз, в 2012 и 2016 годах - по 3 раза; в 2017 году - 2 раза, в 2013 году - 1 раз. Таким образом, анализируемый Закон ежегодно подвергается изменениям и дополнениям.

Это наглядно видно из нижеприведенной таблицы 1.

Таблица 1

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Количество законов, которыми внесены изменения в Закон 3 1 6 5 3 2

Анализ изменений Закона по месяцам показал, что большее количество законов в 2015 году было принято в ноябре (3 закона) (таблица 2).

Таблица 2

Месяцы январь апрель июнь июль октябрь ноябрь декабрь Количество законов, которыми внесены изменения в Закон 1 2 2 5 1 5 3

Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 1 день, в максимальном - меньше 1 года (11 месяцев 23 дня).

Максимальный период стабильности в 1 год означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен 1 году.

Период стабильности Закона до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 7 законов из 21 (33,3%), которыми были внесены изменения в Закон.

Установим значение периода стабильности (К стаб. ), определяемое через соотношение общего срока действия закона, в месяцах, (Т) на общее количество законов, которые вносили изменения и дополнения (А), и выражаемое в следующей формуле: К стаб. =Т/А

Таблица 3

Наименование закона Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон (А) Срок действия закона, в месяцах (Т) Среднее значение периода стабильности (К стаб. ) Средний период стабильности О национальной безопасности Республики Казахстан 21 73 3,47 3 месяца 14 дней

Таким образом, значение стабильности Закона составляет 3,47, то есть изменения в Закон принимались в среднем каждые 3 месяца 14 дней (104 дня).

1.2. Закон Республики Казахстан «О специальных государственных органах Республики Казахстан» принят 13 февраля 2012 года.

Начиная с 2012 по 1 марта 2018 года (6 лет 4 дня), изменения и дополнения в Закон внесены 20 законами.

Наиболее часто Закон подвергался изменениям и дополнениям в 2015 году - 6 раз, в 2014 и 2017 годах - по 5 раз, в 2013 и 2016 годах - по 2 раза. Таким образом, анализируемый Закон ежегодно, причем неоднократно, подвергается изменениям и дополнениям.

Это наглядно видно из нижеприведенной таблицы 4.

Таблица 4

Год 2013 2014 2015 2016 2017 Количество законов, которыми внесены изменения в Закон 2 5 6 2 5

Анализ изменений Закона по месяцам показал, что большее количество законов в 2015 году было принято в ноябре (4 закона) (таблицы 5).

Таблица 5

Месяцы январь апрель июнь июль август сентябрь ноябрь декабрь Количество законов, которыми внесены изменения в Закон 2 3 2 5 1 1 4 2

Период стабильности по Закону в минимальном значении составляет 0 дней, в максимальном - меньше 1 года (327 дней).

Минимальное значение стабильности, равное нулю, означает, что в 2015 году в 1 день принято 2 закона о внесении изменений и дополнений:

1) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 411-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»;

2) Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 412-V ЗРК «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц».

Максимальный период стабильности составляет менее 1 года и означает, что наибольший период времени между двумя изменениями в Закон равен менее 1 года - 327 дням.

Период стабильности Закона до 1 месяца является наиболее критичным и включает в себя 12 законов из 20 (60%), которыми были внесены изменения в Закон.

Определим значение периода стабильности через формулу: К стаб. =Т/А

Таблица 6

Наименование закона Кол-во законов, которыми внесены изменения в закон (А) Срок действия закона, в месяцах (Т) Среднее значение периода стабильности (К стаб. ) Средний период стабильности О специальных государственных органах Республики Казахстан 20 72 3,6 3 месяца 18 дней

Таким образом, значение стабильности Закона составляет 3,6, то есть изменения и дополнения в Закон принимались в среднем каждые 3 месяца 18 дней.

2. Статьи анализируемых законов, наиболее часто подвергавшиеся изменениям

2.1. Изменениям и дополнениям наиболее часто подвергались следующие статьи Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан»:

Таблица 7

Статья Заголовок статьи Количество законов Статьи, в которые поправки внесены более, чем 2 законами: Статья 6 Основные угрозы национальной безопасности 3 Статья 9 Силы обеспечения национальной безопасности 2 Статья 15 Полномочия государственных органов Республики Казахстан 9 Статья 23 Обеспечение информационной безопасности 3

Анализ показывает, что 42,8 % внесенных изменений и дополнений (9 из 21) было связано с необходимостью внесения поправок в полномочия государственных органов, участвующих в обеспечении национальной безопасности. Из них более половина поправок (5 из 9) приходится на 2014-2015 г.г., которые объясняются, как было отмечено выше, необходимостью приведения Закона в соответствие с принятыми новыми отраслевыми кодексами, а также реформой системы государственного управления Республики Казахстан. Вышеназванные поправки являются обоснованными, исходят из рамочного характера анализируемого Закона, требующего обязательного учета в нем всех изменений и дополнений, вносимых в нормативно-правовое регулирование деятельности каждого субъекта обеспечения национальной безопасности.

38 % внесенных поправок (8 из 21) касаются статей 6, 9 и 23 Закона и вызваны объективной потребностью своевременного и адекватного реагирования законодателя на возрастающие угрозы национальной безопасности.

2.2. Изменениям и дополнениям наиболее часто подвергались следующие статьи Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан»:

Таблица 8

Анализ показывает, что принятие поправок 11 законами из 20 приходится на 2014-2015 г.г. и связаны с необходимостью приведения Закона в соответствие с принятыми новыми отраслевыми кодексами, повышения эффективности деятельности специальных государственных органов путем совершенствования системы прохождения службы, усиления противодействия коррупции и укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.

Менее половины поправок (49 из 112) в анализируемый Закон внесены Законом Республики Казахстан от 13 июня 2017 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обороны и воинской службы» и обусловлены необходимостью унификации подходов при поступлении, прохождении и увольнения со службы в специальных государственных органах, дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.

Таким образом, большая часть поправок объективно обоснованы, связаны в определенной степени кодифицированным характером анализируемого Закона, требующего в обязательном порядке учета изменений, происходящих в статусе специальных государственных органов, унификации норм, регулирующих порядок прохождения специальной службы, систему социальной защиты сотрудников и членов их семей.

Выводы:

1. Высокая динамичность внесения изменений и дополнений в Закон «О национальной безопасности Республики Казахстан» и Закон «О специальных государственных органах Республики Казахстан» объясняется их характерными особенностями и специфическими свойствами.

Рамочный характер Закона «О национальной безопасности Республики Казахстан» предопределяет обязательность учета в нем всех поправок, вносимых в нормативно-правовое регулирование деятельности каждого субъекта обеспечения национальной безопасности.

Характеристика Закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан», как своего рода кодифицированного законодательного акта, обуславливает необходимость постоянного учета в нем изменений, происходящих в статусе специальных государственных органов, унификации норм, регулирующих порядок прохождения специальной службы, систему социальной защиты сотрудников и членов их семей.

2. Подавляющее количество поправок вызваны необходимостью приведения законов в соответствие с новыми отраслевыми кодексами, реформой системы государственного управления, адекватного реагирования на угрозы национальной безопасности, повышения эффективности деятельности специальных государственных органов путем совершенствования системы прохождения службы, усиления противодействия коррупции и дальнейшего укрепления правовой и социальной защиты сотрудников и членов их семей.