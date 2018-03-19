В Алматы встречали участников паралимпиады в Пхенчхане

Чемпион Паралимпиады надеется, что его победа вдохновит сотни, тысячи соотечественников с ограниченными возможностями и не только на занятия спортом.

В Алматы рейсом из Сеула прибыла паралимпийская сборная Казахстана, выступившая на Играх в Пхенчхане-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Паралимпийцы задержались в Алматы ненадолго - спустя час их ждал самолет в Астану, однако, самые преданные болельщики успели поздравить соотечественников с успешным выступлением. Больше всего внимания досталось чемпиону Паралимпиады-2018 в лыжных гонках (спринт классическим стилем 1,5 км стоя) Александру Колядину. Представитель Костанайской области в упорной борьбе одержал победу, завоевав первое золото Зимних Паралимпиад в истории Казахстана, и подарил радость, надежду всем казахстанцам.

«Честно говоря, пока еще до конца не пришло понимание. Чувствую радость, не только за победу, но и за то, что не подвел своих болельщиков-казахстанцев, знакомых ребят, которые надеялись и верили в меня. Наверное, чуть позже осознаю значимость своей победы, пока эйфории не чувствую. А так, по ощущениям, проводил гонку в рабочем режиме, на тот момент мне после спринта оставалось провести в последующие дни еще две гонки», - делится эмоциями Александр Колядин.

Вспоминая победную гонку, надо сказать, что в паралимпийском спорте действует принцип справедливости в самом его верном виде. Соответственно, Александр Колядин как спортсмен, выступающий в классе LW 4 (спортсмены с протезами ниже или выше колен ), во всех масс-стартах выходил на трассу позже всех, поскольку в соперниках у него были атлеты с более серьезными нарушениями. В спринтерском финале первым ушел на дистанцию канадец Марк Арендз (LW6- спортсмены, имеющие значительные проблемы с одной рукой), спустя 3 секунды стартовали японец Йошихиро Нитта, финн Иикка Туомисто и украинец Григорий Волчинский (все LW8- лыжники в этом спортивном классе имеют умеренные нарушения, воздействующие на одну руку), Колядин вместе со своим тезкой немцем Айлером (также LW4) ушли на дистанцию спустя 15 секунд после первого стартовавшего.

«На квалификацию вышел просто, с мыслями как пойдет. Вижу, что проехал неплохо. Дальше в следующих стадиях знал, что обойду их. Шел сзади, видел все, подождал, как соперники перестроятся, какую лыжню выберут (к слову, финский атлет потерял на перестроениях) и потом поехал финишировать между ними. Трасса в Пхенчхане спроектирована таким образом, что движение по ней идет по часовой стрелке, что в связи с моей травмой для меня удачно - правый поворот прохожу быстрее, чем левый, не теряю на нем секунды. Подъемы там также не были трудными, трасса состояла из равнин и волнообразных подъемов-спусков, это тоже помогло догнать соперников- волны мне помогают, я на них хорошо разгоняюсь. Далее оставалось отработать на финише, что я и сделал», - вспомнил Александр Колядин.

Чемпион Паралимпиады надеется, что его победа вдохновит сотни, тысячи соотечественников с ограниченными возможностями и не только на занятия спортом.

«В Костанайской области недавно был создан клуб, где ребята занимаются стрельбой, армрестлингом, бодибилдингом. В лыжных гонках мало. Тем не менее, на Паралимпийском чемпионате Казахстана, прошедшем до вылета на Паралимпиаду в Пхенчхан, из Костанайской области было кроме меня два парня с травмами рук. Сборной нужны новые лица, молодые, потому что команда у нас маленькая, дублеров нет, не дай Бог травма, что-то случится, а замены нет. Думаю, что руководство продолжит поддерживать паралимпийский спорт, они сами заинтересованы в его развитии», - сказал Александр Колядин.

Напоследок он отметил, что обязательно будет готовиться к следующей Паралимпиаде-2022 в Пекине и надеется, что в команде появятся сильные молодые атлеты, которые смогут в случае чего в любой момент заменить лидеров сборной. Всего на Паралимпиаде от Казахстана участвовали 6 спортсменов в двух видах спорта - биатлоне и лыжных гонках. За время соревнований наши паралимпийцы 6 раз попали в число 10 сильнейших в своих дисциплинах.