Участковые Актюбинской области провели «Учет» дебоширам

За 4 дня проведения оперативно-профилактического мероприятия «Учет» пресечено более 30 нарушений со стороны подучётных лиц.

С 14 по 20 марта текущего года в Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Учет» по подворовому и поквартирному обходу, сообщает zakon.kz.

Чтобы не допустить преступлений со стороны лиц, состоящих на учете в ОВД, участковые проверяли по месту жительства ранее судимых, условно-осужденных, состоящих под административным контролем, условно-досрочно освобожденных, злоупотребляющих спиртным и наркотиками. А также несовершеннолетних, состоящие на учете в органах внутренних дел.

В ходе мероприятия полицейские проверили свыше 1200 подучётных лиц. Более 30 нарушений были пресечены.

Кроме того, выявлено и поставлено на учёт в ОВД -124 лица, в том числе 118 семейных дебоширов, к административной ответственности привлечено свыше 300 лиц.

Так, к примеру 18.03.2018 года при патрулировании территории административного участка г.Шалкар участковым инспектором замечен 32 летний житель г.Шалкар, ранее судимый, который находился в общественном месте в состоянии опьянения.

По данному факту возбуждено административное дело по ст.440 КРК об АП и наложено административное взыскании в виде штрафа в размере 5 МРП.

За систематическое уклонение от административного надзора, в отношении указанного, начато досудебное расследование по ст.431 УК РК (Уклонение от административного надзора, установленного судом за лицами, освобожденными из мест лишения свободы).

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