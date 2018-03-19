О «безумных» проектах алматинцев рассказали в палате предпринимателей

По данным палаты, в поддержке государственных программ больше всего нуждается малый и средний бизнес.

На какие безумные проекты просят финасовую поддержку алматинские новаторы рассказали в Палате предпринимателей Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Идеи проектов предлагаются самые разные. Иногда, они бывают достаточно «странными», но мы не можем отказать людям в поддержке и направляем их в другие институты, министерства для возможного финансирования. К нам несколько раз приходил молодой человек с идеей выращивать коноплю. При этом он не разработал проект по производству лекарственных средств или созданию конопляной одежды. Он хотел использовать траву как топливо. Почему бы и нет? Но по закону в Казахстане запрещено выращивать коноплю», - сказала заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Алма Турлыбаева.

По данным палаты, в поддержке государственных программ больше всего нуждается малый и средний бизнес. В 2017 году в рамках Дорожной карты бизнеса-2020 на развитие МСБ было выделено 4,5 млрд. тенге, поддержаны и профинансированы 247 проектов предпринимателей. По словам спикера, значительно виден рост молодежи в бизнесе.

«Молодые у нас более продвинутые. Основная сфера их применения - IT-технологии. В рамках ДКБ-2020 есть возможность получения безвозмездного гранта до 3 млн. тенге. Это вроде небольшие деньги, но, тем не менее, для начинающих предпринимателей - это значительная поддержка. И на эту программу приходит молодежь. В основном они предлагают такие стартапы, как разработка мобильных приложений в различных государственных структурах или в сфере услуг, проекты по туризму, недвижимости, образования. С прошлого года действует программа массового предпринимательства для людей, которые бы хотели заняться бизнесом. Финансирование достаточно лояльное. Процентная ставка ниже - под 6% годовых, а максимальный размер кредитования - 19 миллионов 240 тысяч тенге. Эти бюджетные средства выдаются через банки второго уровня для молодых предпринимателей», - сказала А. Турлыбаева.

Часто за поддержкой своей идеи в Палату приходят и алматинские изобретатели.

«Есть у нас и новаторы, изобретатели. Иногда приходят с достаточно неплохими идеями. Некоторые приносят проекты по созданию «вечного двигателя», с идеями по энергосбережению, с проектами по «зеленой» экономике, а также по усовершенствованию услуг ЖКХ. Недавно нам предлагали для пожарной организации суперудобные огнетушители, а еще светящиеся часы для школьников. Идей много, нам необходимо направить предпринимателя и дать возможность воплотить свои идеи в жизнь», - добавила она.

По данным ППА, доля МСБ в Алматы занимает 60%, из которых основная сфера - торговля и услуги. В настоящее время, зарегистрированных субъектов МСБ - 269 тысяч, действующих - порядка 170 тысяч. Также Алматы обеспечивает 22, 3 % от ВВП республики, в государственный бюджет поступает 25% налоговых поступлений мегаполиса.

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