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В Актюбинской области 11 людям пересадили донорскую печень

В регионе за прошлый год проведено свыше сорока уникальных операций по пересадке органов.

Фото : surgical-center.ru19 марта 2018, 19:58

О том, как развивается одно из самых сложных направлений в медицине: трансплантология, рассказал на пресс – конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

В регионе за прошлый год проведено свыше сорока уникальных операций по пересадке органов.

«В прошлом году жителям области была оказана 1278 высоко специализированной медицинской помощи. В том числе, операции по трансплантации печени - 11, трансплантации почек - 35, замене коленного сустава - 100, замене тазобедренного сустава - 93», - сказал Асет Калиев.

В качестве доноров в основном выступили родственники. Правда, зачастую их органы не подходят пациенту либо есть противопоказания к забору. А в шести случаях органы были получены от трупного донора.

Кроме того, в регионе провели 358 сложных кардиохирургических операций, замене коленного сустава - 100, замене тазобедренного сустава - 93, кардиохирургические операции - 358, в том числе, 100 операций проведены детям.


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