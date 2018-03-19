В ДВД ЮКО дали комментарии по двойному убийству в Шымкенте

Внучке одной из погибших удалось спастись.

На сегодняшний день, созданная оперативно-следственная группа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обнаружили в доме тела двух пожилых женщин, 1931 и 1950 годов рождения, — сообщили в Управлении госязыка и информации ДВД ЮКО, — Факт убийства был зарегистрирован в досудебном реестре Каратауского отдела полиции по статье «Убийство»».

Преступники разыскиваются.

Напомним, убийство произошло 16 марта в жилом массиве Тассай Шымкента. Неизвестные ворвались в дом предпринимателя. На момент преступления в нем находились только женщины — супруга недавно умершего главы семьи и ее престарелая мама. В доме также была и внучка женщины — девушка-студентка.

Только девушке и удалось спасти. По неофициальным источникам, неизвестные застрелили женщин, а девушку ударили прикладом. Она упала и притворилась, что находится в бессознательном состоянии. Потом девушка выбралась из дома и сообщила в полицию.

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