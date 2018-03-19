В Актобе откроется детский онкогематологический центр

Онкогематологический центр будет действовать при детской областной больнице.

О реализации этого проекта рассказал на пресс – конференции в Региональной службе коммуникаций руководитель управления здравоохранения Актюбинской области Асет Калиев, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

Онкогематологический центр будет действовать при детской областной больнице.

«Этот центр рассчитан для того чтобы выявить болезнь на ранней стадии и оказать всю необходимую медицинскую квалифицированную помощь. По нашей области ежегодно выявляются первичные случаи заболевания у 30 – 35 детей. Кроме того, примерно у 140 детей со всего Западного региона ежегодно выявляется онкогематологическое заболевание. Благодаря новому центру мы сможем всем им оказать всю необходимую медицинскую помощь» - отметил Асет Калиев.

Сейчас идёт подготовка кадров для работы в этом центре. В качестве эксперта был приглашён ведущий детский онкогематолог из Германии, медицинского комплекса «Шаритэ». Он проконсультирует местных специалистов и поделится своим опытом. Центр будет построен в рамках государственно – частного партнёрства, стоимость проекта оценивается в 4,2 миллиарда тенге.

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