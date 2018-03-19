Чешским студентам будут преподавать историю с помощью компьютерной игры

Kingdom Come Deliverance считается самой скандальной игрой 2018 года.

Учащихся университета будут знакомить со средневековой историей. Для этого будет использоваться игра Kingdom Come Deliverance, сообщает Life.ru.

Руководитель студии Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что игру Kingdom Come Deliverance будут использовать в качестве учебного материала. Популярную RPG используют на одном из курсов в Масариковом университете.

Это один из самых известных вузов Чехии. Он был основан в 1919 году. Учебное заведение находится во втором по величине городе Чехии — Брно, расположенном на юго-востоке страны.

Разработчики лишний раз доказали, что в их игре используется исторически достоверная информация. Kingdom Come Deliverance вышла 13 февраля.

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