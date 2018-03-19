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Чешским студентам будут преподавать историю с помощью компьютерной игры

Kingdom Come Deliverance считается самой скандальной игрой 2018 года.

Фото : kingdom-come-deliverance.wikia.com19 марта 2018, 20:48

Учащихся университета будут знакомить со средневековой историей. Для этого будет использоваться игра Kingdom Come Deliverance, сообщает Life.ru.

Руководитель студии Warhorse Даниэль Вавра рассказал, что игру Kingdom Come Deliverance будут использовать в качестве учебного материала. Популярную RPG используют на одном из курсов в Масариковом университете.

Это один из самых известных вузов Чехии. Он был основан в 1919 году. Учебное заведение находится во втором по величине городе Чехии — Брно, расположенном на юго-востоке страны.

Разработчики лишний раз доказали, что в их игре используется исторически достоверная информация. Kingdom Come Deliverance вышла 13 февраля.


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