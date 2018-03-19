Полицейские Костаная прокомментировали убийство школьницы

Полицейские сослались на недопустимость разглашения сведений о частной жизни в публичных выступлениях с использованием средств СМИ.

Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала факт убийства 15-летней девочки, сообщает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

По факту ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство».

«В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле ДВД Костанайской области. Принимая во внимание, что потерпевшей является несовершеннолетняя, разъясняем, что в соответствии с частью 1 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса, дела об уголовных правонарушениях несовершеннолетних относятся к категории рассматриваемых в закрытом процессе. Напоминаем, разглашение сведений о частной жизни в публичных выступлениях с использованием средств массовой информации влечет уголовную ответственность по статье 147 Уголовного кодекса. Таким образом, интересующие Вас сведения не могут быть преданы гласности, так как могут повлечь нарушение прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном процессе», - говорится в ответе ДВД на запрос.

19 марта стало известно, что отца убитой девятиклассницы перевели из реанимации в палату. Он находится под присмотром не только врачей, но и полицейских.

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