Специалист о возможной отставке тренера "Кайрата" - "Надо резать по-живому"

Несмотря на то, что "Кайрат" в первых двух турах национального чемпионата по футболу одержал победы и идет вровень с "Астаной", многие болельщики и специалисты недовольны качеством игры алматинского клуба. В том числе ветеран "Кайрата" 70-80-х Юсуп Шадиев. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz о последних матчах южан.

В третьем матче у "Кайрата" нет игры. Не могу понять, зачем отдали Куантаева в "Жетысу", еще в последнем матче с "Атырау" в запасе остались Исламхан и Суюмбаев. А стоило во втором тайме на поле появиться Исламхану, как игра команды изменилась. Правда, не понял, на какой позиции играл Вороговский, то ли в полузащите, то ли в защите. Потом почему-то заменили Аршавина, определявшего игру в середине поля. Какие-то непонятные перестановки получились, - рассказал Шадиев.

И это несмотря на то, что "Кайрат" стартовал в чемпионате с двух побед.





- Но с кем играли? С Петропавловском (ФК "Кызыл-Жар СК") отскочили, "Атырау" очень слабо выглядел, раньше "нефтяники" хорошо играли в Алматы, а в этот раз выглядели напуганными. Игра же "Кайрата" держалась на Исаэле и Аршавине. Остальные им подыгрывали. Хорошо, что во втором тайме забили. Однако игры у "Кайрата" нет.

Что-то не так в отношении тренера с некоторыми ведущими игроками. Когда проблемы с лидерами, команда не будет играть. Помню, в наше время у тренера "Кайрата" Фальяна - кстати, хороший специалист - также возникали проблемы с известными игроками из основного состава, тогда они быстро его из команды убрали. Поэтому с лидерами команды необходимо находить общий язык.

Отставку Феррера не жду. Не мне это решать, но самую сильную игру "Кайрат" показывал при Вайссе, говорил, говорю и буду об этом говорить. Да, бывали ничьи и поражения, но была игра и много моментов команда создавала. Люди шли на футбол. В этом году вторую игру проводим дома и играем, как получится, причем против не самых сильных команд чемпионата. Одна из них только вернулась в премьер-лигу, тогда как "Атырау" за второй тайм только один раз середину поля перешел. Я был удивлен слабой игрой атыраусцев.Если говорить о проблемах "Кайрата", после Вайсса команду тренировали Бородюк, Цхададзе, сейчас ее возглавляет Феррер, если и его уберут, то придет четвертый новый тренер за последние два-три года. Та же "Астана" все это время выступала под руководством Стойлова. С уходом болгарина в сборную Казахстана столичный клуб принял Бабаян, который рядом со Стойловым многому научился. Парень грамотный, только ему не хватает опыта самостоятельной работы, но он придет. "Астана" с учетом Суперкубка забила восемь голов в трех матчах, и не пропустила ни одного мяча. У астанчан есть игра. У "Кайрата" вроде основной костяк сохранился, а игры нет. И все по тому, что часто меняются тренеры, у каждого из них свое видение игры. В таких условиях непросто приходится футболистам, играющим по разным тактикам. Этим и обусловлена их нестабильная игра. Посмотрим, как "Кайрат" проведет следующие матчи, в том числе выездные.Возможно решение по Ферреру будет принято после игр с более сильными соперниками. Но не знаю, пойдет ли это на пользу команде, а ведь задача стоит занять первое место в чемпионате и успешно выступить в еврокубках. Мне бы хотелось, чтобы "Кайрат" при испанце заиграл, но я в него не верю. Хотя, может быть, и не стоит его убирать. Сейчас в игре "Кайрата" нет легкости. Если в матче за Суперкубок можно было сослаться на синтетическое покрытие, то матчи чемпионата проводились на натуральном газоне. На выездах еще будет тяжелее, там ведь поля неважного качества.Да, бывают спады, но надо уметь разговаривать с футболистами, ведь они тоже заинтересованы хорошо играть. А тут идет какое-то передергивание состава. Мне непонятно, когда в состав не попадают игроки сборной - Исламхан и Суюмбаев. Хорошо, что на жилах две игры выиграли. Если бы проиграли, "Астана" ушла бы в отрыв. Тогда мы ее снова не догнали бы. Сезон длинный, посмотрим, что будет дальше, но пока нет игры.Если в коллективе идет разлад, разделение на группировки, надо менять тренера, резать по-живому. Если это временные трудности, нужно подождать. Есть руководство, думаю, оно разберется. "Кайрату" же пожелаем удачи. Мне очень хочется, чтобы команда удачно выступила в еврокубках, чтобы потом в Алматы приезжали такие клубы, как "Атлетико", "Бенфика", "Спортинг".Напомним, главный тренер "Кайрата" Карлос Феррер после игры второго тура с "Атырау" намекнул на свою отставку, в то время как его команда идет на втором месте в турнирной таблице. Матчи третьего тура КПЛ пройдут в два дня. 31 марта (суббота) сыграют "Актобе" - "Кайрат", "Астана" - "Кайсар", "Атырау" - "Ордабасы", "Акжайык" - "Иртыш". 1 апреля (воскресенье) встретятся "Шахтер" - "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" - "Тобол".