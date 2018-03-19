Специалист о возможной отставке тренера "Кайрата" - "Надо резать по-живому"
Ветеран "Кайрата" Юсуп Шадиев рассказал о своем видении ситуации.
Несмотря на то, что "Кайрат" в первых двух турах национального чемпионата по футболу одержал победы и идет вровень с "Астаной", многие болельщики и специалисты недовольны качеством игры алматинского клуба. В том числе ветеран "Кайрата" 70-80-х Юсуп Шадиев. Вот что он рассказал корреспонденту Vesti.kz о последних матчах южан.
В третьем матче у "Кайрата" нет игры. Не могу понять, зачем отдали Куантаева в "Жетысу", еще в последнем матче с "Атырау" в запасе остались Исламхан и Суюмбаев. А стоило во втором тайме на поле появиться Исламхану, как игра команды изменилась. Правда, не понял, на какой позиции играл Вороговский, то ли в полузащите, то ли в защите. Потом почему-то заменили Аршавина, определявшего игру в середине поля. Какие-то непонятные перестановки получились, - рассказал Шадиев.
И это несмотря на то, что "Кайрат" стартовал в чемпионате с двух побед.
- Но с кем играли? С Петропавловском (ФК "Кызыл-Жар СК") отскочили, "Атырау" очень слабо выглядел, раньше "нефтяники" хорошо играли в Алматы, а в этот раз выглядели напуганными. Игра же "Кайрата" держалась на Исаэле и Аршавине. Остальные им подыгрывали. Хорошо, что во втором тайме забили. Однако игры у "Кайрата" нет.
Отставку Феррера не жду. Не мне это решать, но самую сильную игру "Кайрат" показывал при Вайссе, говорил, говорю и буду об этом говорить. Да, бывали ничьи и поражения, но была игра и много моментов команда создавала. Люди шли на футбол. В этом году вторую игру проводим дома и играем, как получится, причем против не самых сильных команд чемпионата. Одна из них только вернулась в премьер-лигу, тогда как "Атырау" за второй тайм только один раз середину поля перешел. Я был удивлен слабой игрой атыраусцев.
Если говорить о проблемах "Кайрата", после Вайсса команду тренировали Бородюк, Цхададзе, сейчас ее возглавляет Феррер, если и его уберут, то придет четвертый новый тренер за последние два-три года. Та же "Астана" все это время выступала под руководством Стойлова. С уходом болгарина в сборную Казахстана столичный клуб принял Бабаян, который рядом со Стойловым многому научился. Парень грамотный, только ему не хватает опыта самостоятельной работы, но он придет. "Астана" с учетом Суперкубка забила восемь голов в трех матчах, и не пропустила ни одного мяча. У астанчан есть игра. У "Кайрата" вроде основной костяк сохранился, а игры нет. И все по тому, что часто меняются тренеры, у каждого из них свое видение игры. В таких условиях непросто приходится футболистам, играющим по разным тактикам. Этим и обусловлена их нестабильная игра. Посмотрим, как "Кайрат" проведет следующие матчи, в том числе выездные.
Возможно решение по Ферреру будет принято после игр с более сильными соперниками. Но не знаю, пойдет ли это на пользу команде, а ведь задача стоит занять первое место в чемпионате и успешно выступить в еврокубках. Мне бы хотелось, чтобы "Кайрат" при испанце заиграл, но я в него не верю. Хотя, может быть, и не стоит его убирать. Сейчас в игре "Кайрата" нет легкости. Если в матче за Суперкубок можно было сослаться на синтетическое покрытие, то матчи чемпионата проводились на натуральном газоне. На выездах еще будет тяжелее, там ведь поля неважного качества.
Что-то не так в отношении тренера с некоторыми ведущими игроками. Когда проблемы с лидерами, команда не будет играть. Помню, в наше время у тренера "Кайрата" Фальяна - кстати, хороший специалист - также возникали проблемы с известными игроками из основного состава, тогда они быстро его из команды убрали. Поэтому с лидерами команды необходимо находить общий язык.
Да, бывают спады, но надо уметь разговаривать с футболистами, ведь они тоже заинтересованы хорошо играть. А тут идет какое-то передергивание состава. Мне непонятно, когда в состав не попадают игроки сборной - Исламхан и Суюмбаев. Хорошо, что на жилах две игры выиграли. Если бы проиграли, "Астана" ушла бы в отрыв. Тогда мы ее снова не догнали бы. Сезон длинный, посмотрим, что будет дальше, но пока нет игры.
Если в коллективе идет разлад, разделение на группировки, надо менять тренера, резать по-живому. Если это временные трудности, нужно подождать. Есть руководство, думаю, оно разберется. "Кайрату" же пожелаем удачи. Мне очень хочется, чтобы команда удачно выступила в еврокубках, чтобы потом в Алматы приезжали такие клубы, как "Атлетико", "Бенфика", "Спортинг".
Напомним, главный тренер "Кайрата" Карлос Феррер после игры второго тура с "Атырау" намекнул на свою отставку, в то время как его команда идет на втором месте в турнирной таблице. Матчи третьего тура КПЛ пройдут в два дня. 31 марта (суббота) сыграют "Актобе" - "Кайрат", "Астана" - "Кайсар", "Атырау" - "Ордабасы", "Акжайык" - "Иртыш". 1 апреля (воскресенье) встретятся "Шахтер" - "Жетысу", "Кызыл-Жар СК" - "Тобол".