В ВКО женщина попыталась выдать рождённого ею ребенка за подкидыша

Незамужняя жительница пригорода боялась негативной реакции родни.

19 февраля в 20:00 в Центр матери и ребенка доставили новорожденного малыша с признаками обморожения. Недоношенный мальчик был найден на улице жительницей села Прапорщиково. Сельчанка вызвала "скорую", и ребенка госпитализировали в реанимацию ЦМиР. А позже полицейские установили, что женщина, которая якобы нашла младенца, и есть его мать, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По мнению заведующей отделением реанимации новорожденных ЦМиР Жанны Мукановой, роды происходили вне помещения. Отсюда и переохлаждение у малыша.

— Его доставили без мамы, — рассказала доктор Муканова. — Вес младенца — меньше полутора килограммов, то есть мальчик недоношенный. К тому же с признаками гипотермии (переохлаждения — прим. автора). Состояние было очень тяжелое, и малыша подключили к системе искусственной вентиляции легких.

Об экстраординарной находке врачи, как и полагается, сообщили в полицию. Следовало установить, кто родители малыша и почему они бросили на улице беспомощную кроху. Расследование поручили РОВД Глубоковского района (село Прапорщиково относится к этому району). Участковый инспектор Руслан Оразаметов первым делом разыскал женщину, нашедшую малыша. Хватило одного разговора, чтобы она созналась: это ее сын.

— Мать ребенка не бросала, а лишь пыталась скрыть от строгих родственников факт его появления на свет, — говорит участковый.

Незамужняя жительница пригорода боялась негативной реакции родни. Видимо, поэтому не встала на учет по беременности. На тридцать второй неделе, по словам медиков, женщина самостоятельно вызвала роды и разрешилась от бремени сыном. А затем выдала его за подкидыша.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в действиях 25-летней жительницы села Прапорщиково отсутствует состав уголовного правонарушения, — пояснила исполняющая обязанности руководителя управления государственного языка и информации ДВД ВКО Айгерим Нургазина.

Сейчас состояние мнимого найденыша стабилизировалось. Врачи планируют в ближайшем будущем перевести его из реанимации в отделение патологии новорожденных. Но доктор Муканова считает, что здоровье ребенка по-прежнему вызывает опасения. Сначала он должен набрать вес до двух килограммов. А затем мальчика ждет долгий период восстановления под наблюдением специалистов-медиков.

— Мама навещает его, — сообщила Жанна Муканова. — Проблемы с родней разрешились, все уже знают о ребенке. По словам женщины, она планирует воспитывать мальчика сама.

Врачи не дают долговременных прогнозов, но надеются на улучшение состояния ребенка со столь необычной историей рождения.

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