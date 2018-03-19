Поезд сбил мальчика в Павлодаре

Предположительно, ребенок был в наушниках.

С ушибами и переломами был госпитализирован школьник, переходивший через железнодорожные пути в Павлодаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По словам очевидцев, мальчик переходил железнодорожные пути недалеко от конечной остановки в районе Хромзавода. Предположительно, ребенок был в наушниках. В этот момент, из-за поворота вышла электричка «Павлодар – Астана», которая и «зацепила» ребенка. Мальчика отбросило в сторону и он упал между путей.

- На машине скорой помощи ребёнка доставили к нам в больницу 17 марта в 15:30. Мальчик получил ушиб головного мозга, перелом пястной кости, скуловой кости. Сейчас он находится в травматологическом отделении. Пациент наблюдается у нейрохирурга и лечащего врача, - - говорит и.о. заместителя директора Павлодарской областной детской больницы Ирина Орсагош.

По словам врача состояние ребёнка средней тяжести. При этом отмечается, что жизни мальчика ничего не угрожает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!