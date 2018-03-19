Си Цзиньпин направил Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй отметил высокий уровень развития двусторонних отношений между странами.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента РК Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Председатель КНР Си Цзиньпин лично направил Президенту РК Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и всему народу Казахстана поздравительное письмо в честь Наурыза»,- сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй в ходе торжественного приема в честь весеннего праздника.

Дипломат отметил высокий уровень развития двусторонних отношений между странами.

«Несмотря на то, что в настоящее время в КНР проходит очень важные события - два больших государственных собрания. То есть, несмотря на свою занятость, председатель Си Цзиньпин специально направил телеграмму, что вполне отражает искреннюю дружбу, а также бесценность дружбы китайского и казахского народов», - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Посол особо отметил дружеские отношения между главами двух государств и то, что они должны служить отличным примером для граждан Казахстана и Китая.

«Мы работаем именно в целях реализации тех договоренностей, которые были достигнуты Главами наших государств. Так давайте же будем работать ради дружбы двух государств», - призвал дипломат.

Он сообщил, что КНР поставила задачу достичь роста экономики в 6,5% и, несмотря на густонаселенность страны, ВВП на душу населения на сегодня в КНР составляет 9 800 долларов США.

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