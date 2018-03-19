Алик Шпекбаев - Работодатели не в праве принуждать сотрудников к субботникам

Председатель АДГСПК РК во время интернет-конференции ответил одному из пользователей.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев посоветовал пожаловаться в ведомство работникам, чьи работодатели вынуждают идти на субботники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователь Руслан Аташев сегодня во время интернет-конференции на портале электронного правительства задал вопрос главе агентства о законности привлечения работников на санитарные очистки населенных пунктов по субботам.

«Законны ли призывы (в добровольно-принудительном порядке) госслужащих (и других работников, получающих зарплаты из бюджета) на неоплачиваемые работы по санитарной очистке населенных пунктов по субботам (субботники), то есть в выходные дни?» - спросил он.

Алик Шпекбаев отметил, что госслужащие идут на субботники только в добровольном порядке и посоветовал обратиться в агентство, если их вынуждают.

«Привлечение госслужащих к работам по санитарной очистке населенных пунктов по субботам (на субботники) должно осуществляться на добровольной основе. В случае незаконного принуждения госслужащего к работам в выходные дни он может письменно обратиться в агентство либо его территориальное подразделение в соответствующем регионе», - сообщил Алик Шпекбаев.

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