Венгерская казашка рассказала о научных трудах своего мужа тюрколога

Этническая казашка О. Мандоки специально прибыла из Будапешта для встречи с казахстанскими дипломатами и представителями СМИ.

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча с супругой известного венгерского политолога, тюрколога, исследователя истории кыпшаков Иштвана Коныра Мандоки Онайшой Мандоки, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Этническая казашка О. Мандоки специально прибыла из Будапешта для встречи с казахстанскими дипломатами и представителями СМИ. Участникам встречи была продемонстрирована презентация о жизни исследователя, подробно рассказано о его взглядах и научных трудах, о том какой вклад внес К. Мандоки в становление тюркологии и развитие дружественных отношений между Казахстаном и Венгрией.

О. Мандоки проживает в Венгрии и преподает казахский язык студентам местных университетов.

«Казахский народ будет с гордостью помнить и почитать его как пример титанического труда, где он доказал, что между двумя народами существует не только историческая родственная связь, а также способствовал совершенствованию взаимоотношений, в единении двух народов и расцвете общей культуры» говорил о Коныре глава государства Нурсултан Назарбаев», - поделилась своими воспоминаниями супруга ученого. «Сам Коныр стал «золотым мостом» между казахами и венграми. Нам, двум народам, осталось воспользоваться этим мостом ради вечной дружбы между нашими странами», - добавила она.

Коныр Мандоки родился в 1944 году в Венгрии. Свою жизнь он посвятил изучению истории кыпшаков и тюркского мира. Ученый утверждал, что среди всех кыпшаков наиболее близкими для него являются казахи. В Алматы именем К. Мандоки названа средняя школа в Ауэзовском районе, а также улица в Медеуском районе.

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