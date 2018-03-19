В Щучинске определили лучших баскетболисток на Кубке Казахстана

В этом сезоне в Кубке Казахстана участвовало четыре команды: «Астана Тайгерс», «Синегорье», «Иртыш» и «Астана Тайгерс молодежная».

В Щучинске завершился финал Кубка Республики Казахстан по баскетболу среди женских команд сезона 2017/2018, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большину.

В этом сезоне в Кубке Казахстана участвовало четыре команды: «Астана Тайгерс», «Синегорье», «Иртыш» и «Астана Тайгерс молодежная». Первые игры турнира прошли 11 ноября 2017 года, а спустя четыре месяца состоялась главная игра турнира - финал. По информации, турнир начался с регулярного чемпионата, который проходил в четыре тура, и на каждом туре команды играли в круг по одной игре. Таким образом, в рамках регулярного чемпионата каждая команда провела по 12 матчей. По итогам этих игр и сформировалась окончательная турнирная таблица.

«Астана Тайгерс» одержала 12 побед в 12 матчах и безоговорочно заняла первое место. Второе место регулярного чемпионата досталось «Иртышу», третье место как раз у «Синегорья», четвертое у молодежной Астаны Тайгерс.

Плей-офф проходил по системе финал 4-х, то есть 2 матча полуфинала, матч за третье место и финал.

По итогам «регулярки» сформировались следующие полуфинальные пары: «Астана Тайгерс» - «Астана Тайгерс молодежная» и «Иртыш» - «Синегорье».

В полуфинале «Астана Тайгерс» - «Астана Тайгерс молодежная», основная команда одержала крупную победу - 99:31. В полуфинальной игре между «Иртышом» и командой «Синегорье» интрига оставалась до самого конца, и «Иртыш» вырвал победу со счетом 61:60. В матче за третье место между «Синегорьем» и «Астаной Тайгерс молодежная», «Синегорье» выступало фаворитом, и фаворит уверенно победил - 46:74.

В финале никто не сомневался в победе команды «Астана Тайгерс» и последние доказали, что являются сильнейшей командой турнира, одолев соперниц со счетом 99:41.

Таким образом, «Астана Тайгерс» завоевала главный трофей турнира, «Иртыш» удостоен серебряных медалей, «Синегорью» досталась бронза, а баскетболистки «Астаны Тайгерс молодежной» довольствуются огромной игровой практикой и четвертым местом.

Помимо основного награждения команд, занявших призовые места, были определены пять лучших игроков турнира в следующих номинациях: лучший разыгрывающий защитник - Ольга Колесникова (БК «Синегорье»), лучший атакующий защитник - Тамара Ягодкина (БК «Астана Тайгерс»), лучший форвард - Дарья Королева (БК «Иртыш»), лучший центровой - Надежда Кондракова (БК «Астана Тайгерс»), MVP турнира - Залина Куразова (БК «Астана Тайгерс»).