У злостных должников будут забирать автомобили

Всего казахстанцы задолжали за транспорт более 20 миллиардов тенг.

Злостных неплательщиков транспортного налога ждут серьезные неприятности. С 1 апреля ими всеми без исключения займутся судоисполнители, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Меры воздействия те же: ограничение выезда за пределы страны, временное лишение водительских прав и арест имущества и банковских счетов.

Всё дело в том, что благодаря поправкам в кодекс, дела неплательщиков из налоговой будут отправлять напрямую судебным приставам, минуя суд. Поэтому процедура взыскания долгов станет проще. Всего казахстанцы задолжали за транспорт более 20 миллиардов тенге. Из этой суммы 6 миллиардов приходится на Алматы – это 158 тысяч водителей. После того как они погасят долг, придётся раскошелиться и на услуги судоисполнителей, а это 25% от взысканной суммы. Если же автовладелец будет тянуть с оплатой, ему начислят пеню. Игнорирование штрафа может привести даже к аресту.

- Судебные исполнители к злостным налогоплательщикам будут принимать жёсткие меры вплоть до ареста до 3 суток. Если у должника отсутствует имущество, зарплата стабильная, в данном случае, если на него оформлено авто, его конфискуют и через аукцион будет реализовано в счёт погашения задолженности по налогу на транспортное средство, - говорит зам. руководителя управления госдоходов по Медеускому району г. Алматы Куаныш Туменбаев.

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