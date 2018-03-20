Школьники представили 90 проектов по архитектуре столицы

Проекты юных инноваторов представляют Астану будущего в интерпретации современной молодёжи.

Школьники интеллектуальных и общеобразовательных школ со всего Казахстана представили сегодня в Астане 90 проектов, посвящённых архитектуре столицы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Демонстрация инноваций прошла в Назарбаев интеллектуальные школы в рамках восьмых Наурызовских встреч. Проекты юных инноваторов представляют Астану будущего в интерпретации современной молодёжи. Они проецируют умный и безопасный город, его футуромодель 2050 года, высокие технологии, экологичность и инклюзивность на будущую архитектуру столицы.

Одним из главных событий Наурызовских встреч станет практикум для участников «Геометрия Астаны». Где планируется создание десяти станций с возможностью сооружения макетов ключевых архитектурных проектов города.

- В этом году проекты, вы сейчас посмотрите - они по нескольким направлениям идут и очень много проектов детьми представлено - это по использованию альтернативных источников электроэнергии - это экономия электроэнергии и потом безопасность. Вот очень много интересных работ, например, в безопасности дорожного движения. Есть очень интересные работы, связанные вот для детей игровые площадки безопасные. И при этом дети все время пытаются предложить электроэнергию, которую можно вырабатывать из окружающей среды, - говорит председатель правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

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