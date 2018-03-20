В Астане изменились правила распределения мест в детские сады

Родителям ожидающих очередь своих детей, необходимо зарегистрироваться на специальном портале с использованием электронно-цифровой подписи.

О нововведениях на брифинге рассказал руководитель столичного управления образования - Ануар Жангозин сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Он сообщил, что родителям детей, ожидающих свою очередь, необходимо зарегистрироваться на специальном портале с использованием электронно-цифровой подписи и указать свои данные.

При появлении места в дошкольных организациях, на номер телефона или электронную почту родителя, поступит оповещение о подходе очереди. Для выбора детского сада родителям будет предоставлено 11 часов: с 9 утра до 20:00. После вакантное место будет доступно всем очередникам. Ранее после получения уведомления, право очереди сохранялось пять дней. Новая система начнёт действовать со 2 апреля этого года. Чиновники рассчитывают, что принятые меры - ускорят продвижение очереди в дошкольные учреждения.

- Каждый родитель вне зависимости от его места в очереди, вне зависимости от того, относится он к льготной категории или нет, имеет возможность выбрать сад и получить направление в него. Это очень существенное изменение, которое, в первую очередь, вызвано тем, что пять дней раньше - это затягивало процесс выдачи направлений, мы были вынуждены ждать каждые пять дней, чтобы выдавать направления, - говорит руководитель Управления образования г. Астана Ануар Жангозин.

В управлении отметили, что родителям не стоит медлить и после получения направления. Если его просрочить два раза, ребёнок будет автоматически снят с очереди. Сегодня в Астане работают 336 детских садов, 188 из них частные. В очереди в дошкольные организации - 26 тысяч детей. Охват порядка 80 процентов. Основной выпуск малышей из детских садов ожидается в апреле-мае. Вероятно, в эти месяцы освободятся около 24 тысяч мест в детских садах.

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