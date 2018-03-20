Казахстанские боксеры едут в Киев на "Турнир четырех сборных"

Боксеры национальной команды Казахстана проведут совместный сбор с украинскими спортсменами и примут участие в "Турнире четырех сборных" в Киеве, передает корреспондент Vesti.kz.





- С выбором боксеров определимся после сборов (в Казахстане - прим. Vesti.kz), но в Киев поедут два состава. Помимо команды Украины должны принять участие еще две команды. Их объявят позже, - рассказал главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов.

Добавим, что отечественные боксеры продолжают подготовку к летним Азиатским играм, которые пройдут в Индонезии в августе текущего года.Ранее подопечные Айтжанова выиграли четыре золотые медали в Польше. Еще пять первых мест отечественные спортсмены завоевали на турнире в Финляндии.