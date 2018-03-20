Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автомобильная погоня полицейских Актау попала на видео

Ночная погоня актауских полицейских, запечатленная на видео, закончилась аварией.

Фото : lada.kz20 марта 2018, 01:10

На кадрах ролика полицейский автомобиль преследует машину предполагаемого нарушителя. В результате, уходя от погони, преследуемый совершил ДТП с ещё одним автомобилем полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал ЛАДА.kz.

Согласно данным регистратора, погоня происходила 19 марта примерно в 01:49. Со слов очевидцев, погоня произошла в 30 микрорайоне. На место ДТП вызвали Скорую помощь.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты