Автомобильная погоня полицейских Актау попала на видео

Ночная погоня актауских полицейских, запечатленная на видео, закончилась аварией.

На кадрах ролика полицейский автомобиль преследует машину предполагаемого нарушителя. В результате, уходя от погони, преследуемый совершил ДТП с ещё одним автомобилем полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал ЛАДА.kz.

Согласно данным регистратора, погоня происходила 19 марта примерно в 01:49. Со слов очевидцев, погоня произошла в 30 микрорайоне. На место ДТП вызвали Скорую помощь.

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