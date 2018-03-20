Автомобильная погоня полицейских Актау попала на видео
Ночная погоня актауских полицейских, запечатленная на видео, закончилась аварией.
Фото : lada.kz20 марта 2018, 01:10
На кадрах ролика полицейский автомобиль преследует машину предполагаемого нарушителя. В результате, уходя от погони, преследуемый совершил ДТП с ещё одним автомобилем полиции, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал ЛАДА.kz.
Согласно данным регистратора, погоня происходила 19 марта примерно в 01:49. Со слов очевидцев, погоня произошла в 30 микрорайоне. На место ДТП вызвали Скорую помощь.
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