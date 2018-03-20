В США разработали противозачаточные таблетки для мужчин

Препарат был одобрен для следующих клинических испытаний.

Сотрудники Вашингтонского университета разработали гормональные контрацептивы для мужчин. Подобно противозачаточным для женщин, экспериментальное лекарство содержит в себе тестостерон и прогестин. В испытании препарата участвовали 100 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, сообщают Вести.ru со ссылкой на Science Daily.

Участников исследования разделили на группы, чтобы проверить эффективность препарата в трех дозировках (100 миллиграммов, 200 и 400), а также в двух состояниях — касторовое масло и порошок в капсуле. При этом в каждой из групп пять человек принимали плацебо, а остальные – контрацептив.

Эксперимент длился 28 дней. Участники проекта сдали образцы крови на гормоны и уровень холестерина в первый и последний день эксперимента.

В результате приема максимальной дозы в 400 миллиграммов у мужчин значительно снизился уровень тестостерона и двух гормонов, необходимых для производства сперматозоидов.

У всех участников, которые принимали препарат, отметили незначительное увеличение массы тела и снижение уровня холестерина. Препарат был одобрен для следующих клинических испытаний.

Когда противозачаточные для мужчин поступят в продажу, не сообщается.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!