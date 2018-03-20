Трамп не стал поздравлять Путина с победой на выборах

В расписании Президента США не запланирован телефонный звонок по этому случаю.

Президент США Дональд Трамп не намеревался поздравлять российского коллегу Владимира Путина с победой на выборах. В его расписании не запланирован телефонный звонок по этому случаю, сказал Reuters представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.

В понедельник, 19 марта, мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал поздравления по телефону, официальные послания адресовали российскому лидеру глава Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Рауль Кастро и президент Сербии Александр Вучич. Путина также поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.

По данным обработки 98,81 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин получил на выборах 76,65 процента (свыше 55 миллионов голосов). В ЦИК России назвали поддержку Путина рекордной в истории постсоветской России.

Источник: Lenta.ru

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