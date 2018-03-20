Турсен Алагузов сыну: Я совсем не держу зла на тебя

Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы рассмотрела исковое заявление Арсена к отцу о выселении из жилища со всеми проживающими лицами.

Бизнесмен Турсен Алагузов отреагировал на желание сына - выселить его из квартиры, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей Insagram.

"Я совсем не держу зла на тебя, Арсен, хочу, чтобы ты знал про это и не думал по другому, надеюсь придет время, и ты осознаешь свой поступок, как бы ты его не переживал на тот момент, я всё равно буду любить и помогать тебе, в какой бы ты не оказался жизненной ситуации, ведь это всего лишь квартира, которую можно купить или обменять, а с совестью и честью так не поступить, хочу, чтобы ты помнил и знал это", - написал Турсен.

Ранее стало известно, что сын Турсена Алагузова - Арсен, хочет выселить отца из дома. Судья Бостандыкского районного суда г. Алматы рассмотрела исковое заявление Арсена к отцу о выселении из жилища со всеми проживающими лицами.

Напомним, в прошлом году старшая дочь Турсенгали Алагузова, Амина Алагузова, долгое время защищавшая честь семьи и отца в соцсетях, поменяла не только фамилию, но и отчество и перестала поддерживать отношения с отцом. В некоторых публикациях СМИ сообщается, что дети Турсена Алагузова еще не смирились с тем, что родители развелись и отец женился на продюсере Баян Максат-кызы (Есентаевой).

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